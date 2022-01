Matías Pasquarella: "Nuestro método apunta a elevar el rendimiento deportivo"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Fue un año intenso, donde nos encontramos con un crecimiento importante del vóley para un club que hizo una linda apuesta. Tenemos más de 80 jugadoras y más de 100 personas colaborando. Y nos sentimos muy acompañados".

Matías Pasquarella sabe que sus incipientes 33 años le juegan a favor en materia de entrenador. Juega desde los 17, pero su presente está en la enseñanza, en este caso en Bahiense del Norte.

"Todo arrancó en marzo del año pasado y nos fuimos copando. Presenté un proyecto, en base estudios personales, que cayó muy bien. Compartimos una idea de pensamiento, buscamos profesionalizar la actividad", señaló.

El proyecto contempla una búsqueda permanente de crecimiento en cada uno de los deportistas.

"Buscamos el alto rendimiento deportivo. Tenemos un programa para que las jugadoras tengan todos los ambientes cubiertos y se sientan cómodas. Y está el trabajo profesional de un kinesiólogo (Leonardo Den Dulk), una nutricionista (Abigail Montastruc), un profe, asistente y encargado de inferiores (Ariel Ihitz) y una segunda asistente (Valentina Guerrieri).

"También se trabaja en la parte psicológica, aunque las tareas más emotivas pasan por los hacer obras para la comunidad, colaborar en lo social", sintetizó.

"Tenemos un espacio reservado para charlas. Invitamos a personas representativas de Bahía, quienes nos aportan sus conocimientos. Es algo nuevo para ellas, se motivan, se sienten en una situación de privilegio", subrayó.

Pasquarella mencionó que la iniciativa es propia y aplicable al contexto que vivimos como país.

"No tengo conocimiento de los demás clubes. A Bahiense del Norte le gustó porque se elaboró un estudio de datos que recopilamos en otro país. Hay cosas que se adaptan a nuestra realidad y otras que resultan imposibles de aplicar", aclaró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Todo es posible por el esfuerzo de dirigentes, los secretarios que nos rodean y la gente allegada. Tenemos respaldo para jugar la Liga Federal, pero también jugadoras con compromiso de aprender y superarse", puntualizó.

Primeras A y B mayores, Sub 21, Sub 14 y Sub 16, además de escuelita, son las categorías que refuerzan el trabajo.

“Estamos en la etapa de entrenamiento en primera división para llegar bien a La Rioja (28 de febrero al 9 de marzo). Será una experiencia nueva y única para la institución. Son 14 jugadoras seleccionadas, algunas de ellas con experiencia en este tipo de torneos", expresó.

"No apuntamos a obtener resultados, pero sí a mantener un pico de rendimiento que nos lleve a donde nos tenga que llevar. El año que viene habrá un crecimiento, seguramente estaremos más arriba. La idea es crecer y elevar el rendimiento", sostuvo.

Los factores externos también influyen, ya sea sorteo, rivales, bajas por lesión o contratiempos.

"El vóley de Bahía está bien visto afuera, aunque recién se está armando una competencia interna muy buena. Agradecer a la Asociación que nos permite involucrarnos como club nuevo y nos apoya. En poco tiempo el espectáculo de nuestra liga será aún más interesante", adelantó.

En los deportes de conjunto, según Pasquarella, se impone el orden y el trabajo grupal.

"No siempre sobresale el de mejor condición. Se requiere de una cabeza fuerte, ser ordenada en la vida profesional y estar predispuesta a aprender", aseveró.

Las chicas entrenan de lunes a sábado, pero también existe flexibilidad para acomodar algunas cuestiones personales, entre ellas los estudios.

El viaje a San Juan -como otros que se vayan programando- tendrán el apoyo del club y el esfuerzo personal.

"Ojalá se vaya sumando algún sponsor para facilitar todo. Acá cada chica aporta su granitos de arena con venta de pasta, pizzas y otras ideas. Por ahora, el vóley no es un deportes súper profesional, aunque lo será en el futuro", añadió.

Pasquarella adelantó para las fechas del 25 al 27 de marzo un acontecimiento de gran valía.

"Estamos organizando un torneo femenino en categoría Sub 16. La intención es disputar la Copa 'José Montesano' y queremos que esté ese día para agasajarlo", expuso.

"Son ideas para ir reforzando nuestras intenciones. El vóley debe crecer, ganar espacio y tener su lugar en el club. Se trata de compartir, de hacer participar a todos porque es un deporte muy sano".