Uboldi: "Cada vez más pediatras recomiendan la vacunación" contra el COVID-19

En el día de ayer, la ANMAT aprobó la aplicación de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para los menores de entre 5 y 11 años de edad que presentan comorbilidades o algún factor de riesgo y comenzará a llegar al país a partir de febrero o marzo.

La médica Gabriela Uboldi, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó que esta vacuna se trata de una formulación pediátrica “diferente a lo que ya tenemos” y que “va a permitir que en un grupo pediátrico se pueda trabajar con vacunas distintas”, ya que hasta el momento se aplican únicamente dosis de Sinopharm.

En diálogo con “Panorama” por LU2, la especialista aclaró que esta vacuna “no es la misma que se aplica para adultos”, ya que se modifica “la dosis y el principio activo de formulación”, que para los más chicos debe tener una concentración menor.

“Es importante que los niños enfrenten este virus con vacunas aplicadas”, dijo en relación a la suba de contagios de coronavirus en población pediátrica a causa de la variante ómicron.

La médica observó que para esta instancia cada vez más pediatras recomiendan vacunar a los niños, a diferencia de las primeras etapas de vacunación a menores, en las que no se solían expresar favorablemente. “Cuando comenzó la vacunación pediátrica hubo algunos problemas en la comunicación y también alguna dificultad con la vacunación en sí”, recordó.

“Como en principio no estaban disponibles los estudios comparativos y solo estaban presentados en ANMAT, no poder acceder a ellos generó un poco de duda”; pero, además, en ese momento “no había casi contagios ni internaciones pediátricas, y cuando uno no está viendo el impacto, no ve que los niños se infecten o se enfermen, duda de la necesidad de vacunar”.

“Ahora, como ya se han vacunado muchos niños en el mundo y en Argentina”, añadió, “uno corrobora que los efectos adversos que preocupaban no se dan con tanta frecuencia”. Además, resaltó que la variante ómicron está afectando a la población pediátrica: “muchos están consultando o se están internando” y cada vez más padres o cuidadores planean vacunar a los chicos.

En relación al inicio de clases, Uboldi se mostró optimista y dijo que “nos encuentra totalmente diferente a años anteriores”, porque los docentes están vacunados y “el gran desafío es llegar a marzo con refuerzos en esa población y con población pediátrica vacunada”.

Con este panorama, sumado a las características favorables de la variante ómicron, cuyos síntomas se presentan “en vías aéreas superiores”, estimó que los protocolos para el inicio de clases no deberían ser tan restrictivos como en años anteriores.

“El mundo está presentando casos como el de Sudáfrica o Reino Unido, que de tantos contagios, registraron una curva de descenso”. Por esa razón, “nosotros vemos optimista el inicio de clases”, concluyó.