Sansinena estrena DT, Villa Mitre arranca el 31 y Olimpo está a full

Reconocido por su trabajo en Gimnasia y Tiro de Salta, desde 2017, Sergio Maza -quien fue jugador profesional hasta los 25 años-, asumirá el desafío de dirigir a Sansinena en el torneo Federal A 2022.

"Tengo experiencia en trabajo con juveniles; lo hice en Gimnasia y también en Boca. En Gimnasia desarrollamos un trabajo en conjunto con el staff de Entrenadores y Coordinadores Deportivos para la proyección de jugadores a primera división. Y vamos a trasladar eso a Sansinena", dijo Maza, quien arribará a nuestra ciudad el domingo 30, para arrancar la pretemporada el 1 de febrero.

"En tema refuerzos me manejo con mucha cautela, hasta tanto no estén las firmas no aseguro nada. Sansinena tenía una linda base, pero tenemos que reforzar en lugares puntuales", sostuvo Maza.

"Hay que tener paciencia porque ofrecen muchos jugadores y no hay que volverse loco. Conozco mucho de las dos zonas, por eso me tomo me tiempo y busco referencias, ya que lo que más me interesa es saber cómo son los jugadores afuera de la cancha, como personas, porque necesitamos un lindo vestuario", puntualizó.

Maza estará acompañado por Daniel Papalardo, ayudante de campo, y Federico Ochoa, preparador físico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Si bien el plantel se irá armando con el correr de los días, ayer la dirigencia confirmó que arquero Luciano Guarracino (29 años, ex Guillermo Brown de Puerto Madryn) y el defensor Damián Jara (34 años, quien proviene de Cipolletti) son las primeras caras nuevas.

En Villa Mitre, por su parte, el técnico Carlos Mungo confirmó que los trabajos comenzarán el lunes 31.

Los nuevos son: Jonathan López (delantero), Ricardo Tapia y Antú Hernández (volantes), Agustín Pezzi (defensor) y Daniel Moyano (arquero).

Olimpo, en tanto, se adelantó a todos y desde los primeros días de enero intensifica, en el predio de Teléfonos, los trabajos junto al entrenador Carlos Mayor.

Foto gentileza prensa Olimpo Oficial.

Llegaron Luis Vila y Nelson Da Silva (delanteros); Agustín Bellone y Sebastián Álvarez (defensores), Claudio Cevasco, Julio Montero, Alejo Blanco, Abel Méndez, Pablo Ortega y Diego Ramírez (volantes).