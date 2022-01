El show de Campazzo de madrugada para alegría de todo Denver

Facundo Campazzo sumó un doble-doble dígito -tercero de su paso por la NBA- al totalizar 18 puntos y 12 asistencias en el holgado triunfo obtenido en la madrugada por Denver Nuggets (21-19) sobre Portland Trail Blazers (16-25) por 140 a 108, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

El base cordobés jugó 27m29s lapso en el que anotó 18 puntos (3-6 en triples, 4-4 en dobles y 1-2 en libres), entregó 12 asistencias, 4 recuperos, 3 pérdidas y cuatro infracciones.

En Denver se produjo el retorno de Will Barton, goleador del partido con 21 puntos, ya recuperado de una lesión en el pie izquierdo, seguido por Nikola Jokic con 20 y Jeff Green con 19.

Por su parte Portland, de muy mala temporada, jugó muy disminuido sin su estrella Damian Lillard, además de Christian James McCollum, Anfernee Simons, Norman Powell, Larry Nance Junior y Cody Zeller.

Algo de la magia de Campazzo anoche:

this view is even better pic.twitter.com/jL91OKhfLD