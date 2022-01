Apoyo de la Unión Industrial bahiense a la exploración sísmica offshore

Desde la Unión Industrial de Bahía Blanca se aseguró que la ciudad cuenta con todas las capacidades necesarias para convertirse en la plataforma de soporte para las empresas que llevarían a cabo la exploración sísmica offshore en el mar Argentino y se indicó que se trata de un proyecto al que hay que darle una mirada regional más que local.

Además, se manifestó que al conocerse la iniciativa del gobierno nacional para conceder a YPF, Shell y la noruega Equinor la exploración sísmica en la plataforma continental nacional, se elevó una nota al gobernador Axel Kicillof, expresando “decididamente” el proyecto.

“Ofrecimos los servicios de la Unión Industrial y presentamos a Bahía Blanca como una ciudad que puede ser la plataforma de soporte para este tipo de emprendimientos”, señaló Marcela Guerra, directora institucional de la entidad.

Al respecto, recordó que –después de la creación del Polo Productivo de la Región Océanica Bonaerense, compuesta por distintos distritos de una amplia región-, es necesario “hacer sinergias y aprovechar las ventajas de cada una de las localizaciones”, puesto que el ente abarca cuatro puertos.

“En Bahía Blanca hay una experiencia muy fuerte en el desarrollo industrial, fundamentalmente en petroquímica, petróleo y gas y energías renovables, que hace que sea una ciudad preparada para brindar recursos y ofrecer servicios, y dar el soporte a empresas proveedoras que están calificadas y certificadas para trabajar con los más altos estándares”, sostuvo en Panorama, por “LU2”.

La directiva reconoció que otros puntos que posicionan a Bahía Blanca son la infraestructura existente y la cercanía con otros lugares estratégicos, además del hecho de contar con universidades donde se dicten carreras de ingeniería y geología, entre otras.



Marcela Guerra

“Estamos acompañando y apoyando decididamente estos estudios, fundamentalmente porque notamos que no hay una expresión de apoyo muy fuerte a los sectores que deberían acompañar. Sí se ven cuestionamientos de activistas”, advirtió.

Por ello, explicó, es necesario plantear la necesidad de este desarrollo para la ciudad.

“Queremos ponernos a disposición para articular estos diálogos que hacen falta, explicar los alcances del proyecto, sus potenciales riesgos y cómo se plantea minimizarlos. Hay que mostrar las estrategias de preservación medioambiental que tiene estas compañías, que vienen trabajando en estos emprendimientos en todo el mundo y también en el mar Argentino”, sostuvo.

Al respecto, Guerra reconoció que todavía “no es una novedad en estas costas la exploración y explotación de petróleo offshore” y “nuestro país tiene más de 90 años de experiencia en esto”.

“Por ello, queremos ponernos a disposición para generar todos los mecanismos de participación, de consulta y de transparencia. Buscamos facilitar este diálogo y la participación de la comunidad para entender de qué se trata este proyecto”, finalizó.

Autorización gubernamental

Sobre fin de año, el Gobierno nacional emitió la Resolución 436/21, que autoriza a la petrolera noruega Equinor a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas en la Costa bonaerense, en conjunto con YPF y Shell.

La medida permite realizar estudios para hallar hidrocarburos de los bloques de la Cuenca Norte del Mar Argentino CAN 108, CAN 114 y CAN 100.

El bloque CAN 100 está emplazado a 307 kilómetros de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande. Allí, Equinor posee 35% de la sociedad, YPF otro 35% y Shell un 30%. Se encuentra en un ámbito de aguas ultra profundas, a más de 1.500 metros de profundidad, nunca antes explorado ni perforado en el país.

En CAN 114, a 443 kilómetros de Mar del Plata, comparte la sociedad total en partes iguales con la compañía de mayoría estatal. Además, Equinor e YPF son socios en el bloques CAN 102, que todavía no tiene permiso de exploración.