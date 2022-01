Copa Liga Profesional: mirá contra quién arranca tu equipo y cuándo van los clásicos

La organización de la Liga Profesional de Fútbol sorteó esta tarde el programa de partidos que para la primera jornada también incluye el compromiso entre Banfield-San Lorenzo; Racing-Gimnasia La Plata y Estudiantes La Plata-Independiente, entre otros cotejos.

Además, Boca se enfrentará como local a Colón de Santa Fe, campeón de la edición anterior, mientras River se trasladará a la capital santafesina para medirse con Unión, en el comienzo previsto para febrero próximo.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Liga, Marcelo Tinelli, y también el mandamás de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Además, los dirigentes de los 28 equipos asistieron, aunque algunos lo hicieron de manera presencial y otros vía Zoom.

La Copa Liga Profesional entregará un boleto a la Copa Libertadores 2023, al igual que lo hará la Liga Profesional 2022 para el campeón del torneo.

A su vez, el equipo que obtenga el certamen disputará el Trofeo de Campeones ante el ganador de la liga.

Asimismo, para esta temporada del fútbol argentino regresarán los promedios ya que al final de la temporada habrá dos descensos a la Primera Nacional, luego de que los mismos quedaran aplazados durante dos años.

En el recuento de los puntos hay que tener presente las campañas de la Superliga 2019/2020, Copa de la Superliga 2020 -solo se jugó un partido-, de la Copa de la Liga 2021, de la Liga Profesional 2021 y de los torneos de la temporada 2022.

La Copa de la Liga Profesional se pondrá en marcha unos días después de lo previsto, es decir el fin de semana del viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de febrero.

De la única manera en que afectaría este cambio a la temporada es que entre la Copa de la Liga Profesional y la Liga Profesional habría solo un fin de semana de receso y no dos, como estaba previsto de arranque.

Colón, el campeón de la pasada edición.

Así se jugará la primera fecha:

Zona A

* Banfield-San Lorenzo.

* Racing-Gimnasia.

* Newell's-Defensa y Justicia.

* Patronato-Argentinos.

* Unión-River.

* Platense-Talleres.

* Sarmiento-Atlético Tucumán.

Zona B

* Huracán-Lanús.

* Estudiantes-Independiente.

* Arsenal-Rosario Central.

* Vélez-Aldosivi.

* Boca-Colón.

* Godoy Cruz-Tigre.

* Central Córdoba-Barracas Central.

La fecha 7 será la interzonal de clásicos y se medirán: River vs. Boca, San Lorenzo vs. Huracán, Gimnasia vs. Estudiantes, Defensa vs. Arsenal, Argentinos vs. Vélez, Talleres vs. Godoy Cruz, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba, Lanús vs. Banfield, Independiente vs. Racing, Central vs. Newell's, Aldosivi vs. Patronato, Colón vs. Unión, Tigre vs. Platense y Barracas vs. Sarmiento.