Malena Guinzburg se suma a MasterChef Celebrity 3

Luego de su paso en la segunda temporada, en la que ayudó a Claudia Fontán en un desafío de duplas, Malena Guinzburg vuelve a MasterChef Celebrity. La humorista grabó su participación hace unos días pero recién se verá en la pantalla de Telefe este martes a las 22, en el que se someterá a una difícil prueba y será juzgada por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Si bien trascendió que Guinzburg haría un reemplazo temporario de Mica Viciconte, quien a fines de diciembre viajó a Brasil junto a su pareja, Fabián Cubero, y las hijas de él, Indiana, Allegra y Sienna. Tras su regreso a la Argentina, la mediática se instaló en Mar del Plata, ciudad en la que nació, para estar cerca de su familia, ya que está transitando su primer embarazo.

"Es una linda noticia... estoy embarazada", anunció la rubia a fines de noviembre en el reality que conduce Santiago Del Moro. Y agregó: "Me sensibilicé, vivo llorando. No sé, de lo que era yo, una persona un poco más fría y dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca, me toca una fibra. Es un momento super lindo para disfrutar".

Actualmente está transitando la semana 24 de gestación y reveló que tiene fecha de parto para el 7 de mayo, motivo por el que su bebé, que se llamará Luca, nacerá bajo el signo Tauro. Además contó que le daban miedo los cambios de su cuerpo, pero que cuenta con el asesoramiento de una nutricionista y hace todo lo necesario para que su hijito crezca fuerte y sano.

Y aunque hace poco se mudaron a una casa ubicada en un barrio privado de Nordelta, la pareja se mudará en los próximos meses porque el lugar les quedó chico. "Donde vivo no tengo un cuarto disponible, así que el primer tiempo adaptaré todo en mi habitación. Más adelante haré su cuarto, que lo tengo en mente", explicó.

Semanas atrás, Viciconte habló del rol que cumplirá su bebé en su familia ensamblada. "Yo quería formar una familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Están re contentas, me tocan la panza, escuchan, se acercan. Es un momento lindo y sentirse acompañadas por ellas es hermoso", manifestó en una entrevista con Catalina Dlugi, en referencia a las nenas que "Poroto" tuvo con Nicole Neumann. Y remarcó: "A veces los nenes sienten que llega alguien para dejarlos de lado. En mi caso no es así y en mi familia no me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a tener el amor de las hermanas y va a ser re contra malcriado".

Mientras que la modelo y jurado de Los 8 escalones del millón le respondió y se mostró abierta a acercarse a la pareja de su exmarido. "Ojalá se traduzca en hechos lo que dijo, ojalá sea así. Yo con Fabián hablo siempre porque es el padre de mis hijas, tenemos que hablar porque tenemos tres hijas en común, pero solo eso", planteó en diálogo con Primicias Ya y se mostró feliz por su noviazgo con José Manuel Urcera. (NA)