La CABB negó haber llegado a un acuerdo con el bahiense Néstor García

Esta tarde y a partir de un tuit del agente del propio entrenador, surgió la confirmación del nombramiento del bahiense Néstor García como nuevo entrenador del seleccionado argentino de básquetbol.

Pero ante la repercusión de la noticia, la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) salió a desmentirla.

"Pese a los múltiples reportes periodísticos y hasta el posteo del agente del entrenador Néstor García en Europa, el presidente Fabián Borro asegura que todavía no hay un acuerdo con este entrenador u otro. Lógicamente, no habrá comunicación oficial hasta que el acuerdo no esté cerrado", manifestó Julián Mozo, jefe de prensa de la CABB.

Ni bien se produjo la salida oficial de Sergio Hernández, el bahiense que cerró una exitosa etapa en el seleccionado, se instaló el nombre del Che García.

¿Será cuestión de horas?

Este fue el tuit del agente del Che:

We are extremely thrilled for one of the biggest hearts in basketball as @NestorCheGarcia becomes the new head coach of @cabboficial to keep fulfilling the big goals of all the Argentinians. Always with the best: @claudio_villita Where @OctagonBballEU happens!! pic.twitter.com/vtG4Wyh6Ps