"Me voy feliz y tranquilo", dijo Oveja Hernández en su despedida

Sergio Hernández se despidió hoy del seleccionado argentino de básquetbol, en un acto celebrado en dependencias de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Allí el titular del organismo, Fabián Borro, le obsequió al bahiense una camiseta con el número "1" a modo de homenaje.

Oveja cerró un ciclo de 13 años ligado al seleccionado argentino, repartidos en distintos períodos: 2005-2010 y 2015-2021 como entrenador jefe y otra etapa de un año como asistente (2012).

Hasta el momento es el DT con mayor cantidad de partidos oficiales en la Selección (116) y con mejor porcentaje de triunfos (72.4%, récord de 84-32).

"Me voy feliz y tranquilo. Lo disfruté un montón pero me parece que hay momentos en que se cumplen las etapas. Y es hora de que comience un nuevo proceso, lo creo sinceramente. No tengo tantos motivos para dejar la Selección, pero siempre mi carrera tuve la intuición de cuando parar y empezar algo nuevo. Y seguirla es algo que me ha dado resultados. Hoy siento que tengo que tomar otro camino y que un nuevo entrenador debe comenzar una nueva etapa en la Selección”, dijo Oveja en declaraciones difundidas hoy por prensa de la CABB.

A su turno Fabián Borro dejó una puerta abierta para una eventual participación o colaboración de Oveja con los equipos albicelestes.

“La partida de Sergio es un hasta luego y no un adiós definitivo. Estos entrenadores que hemos tenido en este circuito virtuoso del básquet argentino, que empezó Horacio Muratore hace más de 25 años, van a estar siempre vinculados y cerca de la CAB, junto con los jugadores, profesionales y dirigentes, porque la Selección está por encima de todos…”, expresó.