Polémica: el árbitro de Argentina-Bolivia le guiñó el ojo a un jugador, quien lo trató de "ratero"

El árbitro Kevin Ortega, designado para el partido de mañana entre la Argentina y Bolivia, fue protagonista de una discusión en Perú tras ser acusado de "provocar" a un jugador de la liga local.

Ortega, quien se desempeña como internacional FIFA desde 2019 y debutará en Eliminatorias, quedó envuelto en una polémica con el arquero de San Martín, Diego Penny luego del partido del pasado viernes correspondiente a la segunda fecha de la liga peruana.

Ortega expulsó a Penny sobre el final del empate 1-1 ante Sporting Cristal por un reclamo del arquero visitante.

Luego, a través de las redes sociales, el arquero de San Martín acusó al árbitro de "déspota y provocador" y publicó el video donde se observa a Ortega guiñándole el ojo a Penny.

El joven árbitro internacional, de 29 años, admitió su error de "guiñarle el ojo" al jugador de San Martín pero desmintió haberlo insultado.

"Yo como autoridad me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona", dijo Ortega a la prensa peruana.

Ortega, quien es considerado uno de los mejores árbitros de Perú, tendrá su debut en un partido de Eliminatorias mundialistas.

El peruano tiene experiencia en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana; y también fue designado por Conmebol para varios encuentros del Preolímpico sudamericano disputado en Colombia y del Sudamericano Sub-17.

Su partido más importante hasta el momento fue la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre el seleccionado local y España. En dicha competencia también condujo Francia-Sudáfrica y Rumania-Nueva Zelanda.