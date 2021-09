Yasky, duro contra Macri: “No va a poder empujar para que la democracia colapse"

El actual diputado nacional y candidato a renovar su banca, Hugo Yasky salió a responder los dichos del ex mandatario, Mauricio Macri, acusados de atentar contra la democracia. Para el secretario general de la CTA, el ex presidente busca replicar los sucesos que están ocurriendo en Brasil.

“Macri intenta generar lo mismo que sucede hoy en Brasil. Vemos a una derecha que desprecia y usa a la democracia”, aseguró.

En la misma línea, Yasky afirmó que el actual gobierno hizo “esfuerzos” para que Mauricio Macri culminase en tiempo y forma con su mandato, argumentando respetar la democracia. “A Macri le decimos que no va a poder hacer lo que realmente quiere, no va a poder empujar para que la democracia esté al borde del colapso, no se lo vamos a permitir”, señaló.

Por otra parte, el diputado nacional aseguró que el país está ante un momento bisagra en el plano de lo electoral, y afirmó: “Confío en que todo el esfuerzo que se hizo en estos dos años va a ser reconocido por nuestra gente, aún sabiendo todo lo que nos falta”.

El secretario general de la CTA sostuvo, en declaraciones radiales, que de perder la contienda electoral, la oposición recuperaría la posibilidad de “generar violencia” en un país en el que los sectores populares “ya han perdido mucho”.

En la misma línea, Yasky alentó a participar de la elección del domingo, y agregó: “No ir a votar es el vacío de la política, es la antipolítica, lo que las corporaciones y los sectores dominantes necesitan para volver a ocupar el espacio”.

Para finalizar, el diputado nacional del Frente de Todos hizo referencia a la situación de la juventud y afirmó que los jóvenes son los más castigados por las políticas de ajuste. En ese sentido, el referente gremialista propuso reducir de la jornada laboral, distribuir las riquezas, y “atreverse y tener el coraje político” de impulsar medidas para recuperar el ingreso de los sectores populares. “Los jóvenes necesitan la universidad abierta, la oportunidad del empleo, y que se termine la violencia institucional”, concluyó Yasky. (NA)