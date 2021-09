Espert dijo que "hay que hacer una auditoría de todos los planes sociales"

En el tramo final de la campaña para las PASO, el precandidato a diputado por Avanza Libertad José Luis Espert reclamó hoy "hacer una auditoría de todos los planes sociales" que se están otorgando "para que los cobre el que realmente necesita", ya que advirtió que "hay mucha gente viviendo del Estado.

El economista dijo que si accede al Congreso van a ser "más duros con el kirchnerismo que Juntos por el Cambio" y señaló que en su espacio están muy "contentos" con haber logrado "un hecho histórico que fue juntar a todos los partidos libertarios en la Provincia de Buenos Aires".

En ese marco, Espert sostuvo que "hay que reducir mucho la estructura del Estado", aunque aclaró que "la solución no es recortar jubilaciones ni limitar las prestaciones sociales". Y, en declaraciones radiales, agregó: "Hay que hacer una auditoría de todos los planes sociales para que los cobre el que realmente necesita, porque hay mucha gente viviendo del Estado".

Con respecto al voto joven, aseguró que la juventud los sigue mucho y que él empatiza mucho con ellos, mientras que adelantó que alguna de sus propuestas será presentar un proyecto de ley para que regrese la doble escolaridad y otro para fomentar que durante cuarto y quinto año de la secundaria puedan incorporar "experiencia laboral".

A su vez, Espert apuntó contra Juntos por el Cambio, espacio con el que negoció una interna para las PASO, que finalmente no prosperó, lo cual lo llevó a competir por afuera de esa alianza opositora. "(El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta es profundamente antidemocrático cuando dice que quien no vota a Juntos por el Cambio le hace el juego al kirchnerismo", disparó el dirigente, y agregó que "ahora a (María Eugenia) Vidal se le ocurrió bajar impuestos cuando no hizo más que subirlos", en referencia a cuando fue gobernadora.

"Le digo al votante que si Juntos por el Cambio pierde una banca en manos nuestra, van a estar mejor, porque nosotros somos férreos antikirchneristas y económicamente somos mejores que Juntos por el Cambio", agregó.

No obstante, remarcó que "el verdadero mal de la Argentina es el kirchnerismo" por lo que hay que "sacar el populismo para siempre en 2023" y consideró que "ésta elección es importante para empezar a sacarse de encima al kirchnerismo".

Por último, con respecto al tema ambiental, Espert destacó: "Para nosotros es un tema crítico. Pero no me gusta que me metan la ideología en la cuestión ambiental". (NA)