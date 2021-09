L-Gante participará en la nueva temporada de El Marginal

No hay dudas de que Elián Ángel Valenzuela -conocido popularmente como L-Gante- está en un gran momento laboral. Tuvo su explosión mediática en plena cuarentena, en la que se música no solo se volvió popular en la Argentina, sino que rápidamente cruzó las fronteras. En plena gira por España, su imagen estuvo en el centro de la escena luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo nombrara en un discurso, señalando que había creado su música con una notebook del programa Conectar Igualdad. Y desde entonces empezó una recorrida por distintos programas que no paró.

Cantó en ShowMatch, fue invitado a PH, Podemos hablar, Polémica en el Bar, tuvo un divertido ida y vuelta con Eduardo Feinmann, entre tantas otras entrevistas que dio en las últimas semanas. Y como si fuera la frutilla del postre, se supo que tendrá una participación en El Marginal, la ficción creada por Sebastián Ortega y Pablo Culell que es una de las más importantes de los últimos años.

Según trascendió, el joven oriundo de General Rodríguez estará a cargo de la cortina musical de la serie protagonizada por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusmán y Gerardo Romano. Cabe recordar que en las primeras tres entregas, la cortina estuvo en manos de Sara Hebe, quien recibió un Martín Fierro a la Mejor Cortina Musical de ficción.

Los nuevos capítulos generan muchas expectativas entre los fanáticos. En principio, porque su producción inició en 2019 pero fue interrumpida por la pandemia. Por este motivo, en su regreso al set, la productora Underground decidió grabar dos temporadas seguidas, para asegurarse que contar con todos los capítulos lo antes posible y anticipar cualquier inconveniente que pudiera surgir en relación a los contagios de COVID-19.

Por otra parte, en junio se supo que Dalma Maradona se incorporará al elenco para interpretar a una novia de Juan Pablo "Diosito" Borges (Nicolás Furtado) y lo visitará en el penal Puente viejo, la nueva cárcel a la que son trasladados los presos luego del incendio que se desencadenó en el penal de San Onofre. Allí, los hermanos "Diosito" y Mario Borges (Jorge Rissi) se reencontrarán con Pastor (Juan Minujín).

Cabe recordar que la cuarta entrega es la continuación directa de la primera temporada, ya que las dos siguientes fueron precuelas en las que se mostró el surgimiento el clan Borges y cómo lograron tener el control del penal. Se desconoce como seguirá la línea temporal de la quinta temporada, que comenzó a grabarse a mediados de este año.