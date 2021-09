El unicornio tecnológico que apuesta por Bahía, una gran donación y dos obras importantes confirmadas

--Buen día, Juan. Hoy es un día para dejar de lado nuestras diferencias y alentar a la celeste y blanca.

--Por supuesto, aunque tarde y noche hay garantía de buen fútbol.

--Bueno, no te agrandes. Anoche nuestros pibes dieron clase en Rosario. Veremos cómo les va a ustedes con el rojo., pero ahora empecemos con nuestros temas, por ejemplo la marcha de la inflación.

--Una marcha que siempre va en la misma dirección. Ahora 2,6%, es decir, una leve baja con relación a julio (31,7%) pero pensá en el terrible 51,7% interanual.

--En ese marco no hay bolsillo que aguante, aunque tenemos al Estado presente que nos protege.

--Claro, je, je. Encima septiembre viene con varios aumentos que harían que la inflación mensual vuelva a aumentar.

--Bueno, pero empecemos el domingo con buena onda, capaz trajiste alguna info positiva, de esas que hacen ruido y con las que cada semana soles sorprenderme.

--No está fácil el panorama de primicias, sobre todo a muy pocos días de las elecciones y en plena campaña electoral por las PASO, pero algo te traje.

--Dale, Juan, entonces no te inhibas y compartí toda la data.

--Ok, la novedad tiene que ver con un unicornio tecnológico que decidió apostar fuertemente por Bahía.

--No me digas que tenes novedades de Amazon…

--No, esa empresa, como te dije a fines del año pasado, pidió 18 meses de prórroga para comenzar la construcción de su centro de datos o almacenamiento de información en la nube, plazo que se cumple a mediados de 2022.

--Ok, ¿entonces?

--El gigante del que te quiero hablar, si me dejás, es de Globant.

--Perdón, metele…

--Es una empresa que fundaron hace 18 años cuatro amigos, hoy tiene 20 mil empleados a nivel mundial, de los cuales 5 mil están en Argentina, en 10 ciudades distintas, una de ellas Bahía Blanca. Para que tengas una idea, por el valor de las acciones, se trata de una compañía seis veces más grande que YPF.

--Sí, sí, la conozco, es un verdadero gigante que ofrece servicios de desarrollo de productos y transformación digital a las principales compañías del mundo, como Google, Disney, Johnson y Johnson, GP Morgan, Coca-Cola, Arcor y todas las aerolíneas. Pero no sé a dónde apuntás.

--A lo que voy es que este unicornio decidió expandirse fuertemente en Bahía Blanca y apunta a sumar 100 o 120 empleados de tecnología, con o sin experiencia previa.

--Buen dato. Encima tengo entendido que son empleos muy bien remunerados.

--Sí, pensá que el nivel inicial, comienza con unos 80 mil pesos mensuales totalmente en blanco y acá, si comparás con otras ciudades del país, no tiene tantos empleados, pese a que es una ciudad con mucho recurso humano.

--¿Tenés cifras?

--Por ejemplo, en Tandil tiene 300 empleados y está haciendo un edificio inteligente de cinco pisos que es toda inversión para la ciudad.

--¿Y acá?

--En Bahía no supera los 100, cuando por población debería ser mucho más grande. Así que la idea es arrancar muy fuerte en la ciudad y la zona.

--No deja de ser una muy buena noticia porque es un sector con gran crecimiento y con sueldos muy buenos.

--Exacto, pensá que en esta empresa, empleados muy capacitados y que se destacan, pueden tener sueldos muy atractivos, y en dólares.

--Bueno, excelente para quien pueda sumarse, pero sigamos ahora con otros temas.

--Ok, mientras pedimos otros cafecitos decime vos por dónde querés seguir.

--Antes que nada debo felicitarte por la confirmación de un dato que tiraste hace mucho tiempo.

--¿Cuál de ellos?

--Tampoco te agrandes, pero me refiero al desembarco de la cadena de construcción, ferretería y mejoramiento del hogar Easy, al lado del supermercado Vea de Villa Mitre, algo que me anticipaste el 7 de febrero.

--Gracias, pero no entiendo por qué volvemos a hablar del tema…

--Porque la cuestión apareció en varios medios.

--Ahh… síi, la agencia Télam mencionó que Easy anunció una inversión de $1.083 millones para la apertura de seis nuevos locales, uno de ellos en Bahía Blanca, y la remodelación y ampliación de otras unidades ya existentes, aunque en realidad el tema no es nuevo, acordate que en junio ya señalé que en Bahía habían comenzado las obras.

--Exacto, me dijiste que están haciendo algunas modificaciones en el predio de avenida Capitán Martínez, que el supermercado pasaría a un lugar que ahora está ocioso y que la parte comercial de Easy pasaría a estar donde funciona el supermercado.

--Exacto, y que se busca inaugurar a fin de año si todo va bien. Pero ojo que esta no es la única gran inversión confirmada que te mencioné

--¿Por?

--Porque esta semana va a estar en Bahía gente de Criba S.A., la empresa que te dije que se encargará de la construcción del templo de los Mormones, en Cabrera y Pilmayquén, en realidad Luis Vera..

--Sí, me dijiste que es la empresa que hizo el Paseo del Bajo, en la ciudad de Buenos Aires.

--Exacto, y vienen para ultimar detalles antes del inicio de las obras. Está prácticamente todo resuelto, deben estar pendientes cuestiones menores, pero la idea es a fin de año o a más tardar enero, comenzar los trabajos.

--Es una obra muy grande ¿no?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Pensá que la fracción de tierra comprada a la Coope tiene 31.000 m2 y el templo estará compuesto por un complejo de tres cuerpos de edificios que ocuparán más de 5.000 m2.

--Gracias por recordármelo, pero ahora seguí con otro tema. ¿Puede ser?

--Dale, aunque veo que tu ansiedad no tiene límites…

--Hace casi 40 años que me conocés y seguís acá sentado, como todos los domingos, así que andá tirando más novedades.

--No sé si te enteraste que el Hospital Municipal recibió aparatología que gestionó el Rotary Club y que pagó una parte la Muni, otra el Rotary y otra grandes empresas

--No.

--Sí, es aparatología de última generación por un valor de 80 mil dólares y no deja de ser algo muy importante por el rol que ha tenido el Hospital Municipal en la pandemia. Más del 60 por ciento de los casos de Covid de Bahía se atendieron en el sistema de salud municipal, con un rol relevante de ese centro asistencial.

--Y esa tarea, me imagino, debe haber costado mucho dinero.

--Sí, claro, incluso la Muni tuvo que dejar de ejecutar algunas partidas para destinar recursos al Hospital, pero más allá de este aporte, tengo una primicia muy interesante.

--Contame.

--La Cooperadora del Hospital recibió una donación muy importante por parte de una familia. Tras el fallecimiento de un familiar, acaban de donar tres propiedades: dos departamentos muy bien ubicados, uno en Alem y el otro en el centro, y un local comercial en el microcentro.

--Seguro tenés el nombre de esa familia.

--No porque no quieren que se mencione el nombre, sólo te puedo decir que es una familia de Bahía.

--¿De los filipinos con Covid y la variante Delta alguna novedad?

--Sí, primero que me comí el sapo cuando te dije que eran tripulantes de un buque pesquero. En realidad, lo son del buque regasificador Exemplar que dejó el puerto local el miércoles.

--¿Ya se fueron?

--Me dijeron que cumplieron el aislamiento en un hotel de calle Espña y se fueron el viernes. De hecho el buque los esperó a la altura de la boya 17.

--Perfecto, ¿y del ámbito deportivo no tenés nada?

--Un par de perlitas que involucra a nuestros embajadores en el mundo. Empiezo por Lautaro Martínez y el impresionante contrato que firmó con el Inter.

--Te tengo que dar la derecha. Me habías dicho, cuando lo buscaban varios clubes, que se iba a quedar. Y se quedó...

--No es para menos. Le triplicaron el contrato y se lo extendieron hasta 2025, sin cláusula de salida. Pasará a cobrar un salario anual cercano a los 6 millones de euros limpios. Un aumento considerable, ya que venía percibiendo alrededor de 2.5 millones.

--Más allá de las cifras astronómicas que se manejar, se lo merece. Evidentemente va a ser el jugador “insignia” del club.

--Pasamos a otro: Manu Ginóbili. Me dicen que está muy ansioso con la posibilidad de ingresar en la lista de los 75 mejores jugadores de la NBA de la historia.

--Sería un reconocimiento enorme, si dudas.

--La NBA anunciará en octubre un listado con los 75 mejores jugadores de todos los tiempos de la competencia, de acuerdo al voto de diferentes expertos provenientes de distintas ramas. Quienes saben de esto, dicen que Manu tiene chances por todo lo que logró en San Antonio, más lo que generó a nivel mundial.

--Otro que recibió un “mimo” los últimos días fue Guido Pella.

--¿Lo decís por la lista de los mejores 10 momentos de la historia del tenis que eligió la Asociación Argentina de Tenis en el marco de su centenario?

--La nómina de hitos, que son muchos si tenemos en cuenta las carreras de Vilas, Gabriela Sabatini o Del Potro, por mencionar algunos, la encabezó la obtención de la Copa Davis de 2016, en la que Guido fue parte. Un lindo reconocimiento.

--Che, aún no te quejaste de la falta de agua…

--El jueves a la noche por arreglo de un acueducto no tuve agua y no me quejo porque avisaron con tiempo y es consecuencia de mejoras, pero el domingo pasado y el lunes no tuve una gota y ABSA sigue sin dar explicaciones. Vergonzoso.

--Bueno, no te des manija que en el verano va a ser peor. Así que pasemos a los temas policiales. Seguro del caso García Gurrea sabés algo.

--Terminaron sin novedad los rastrillajes que se hicieron en otro campo de Chasicó, siguen trabajando, aunque sin descartar otras líneas, con la pista en torno a la línea Antúnez, Campetella, Pampín. El viernes le extrajeron sangre a Cristina, madre del “Tibu” para enviar a Mar del Plata con los rastros que habían levantado del Luminol en los autos y ver si hay alguna coincidencia.

--¿Sigue la expectativa por las pericias telefónicas?

--Sí, van a mandar algo a la Dirección de Comunicaciones en Buenos Aires, quieren tratar de recuperar mensajes que fueron borrados del teléfono de García Gurrea, que quedó en la casa, y del de Pamela Antúnez, más otros dos que habían secuestrado al comienzo de la causa. También se están esperando resultados de las redes sociales: Facebook, etc., para encontrar algún dato más.

--¿Cerramos?

--Esperá. Hay un tema interesante, atado a Bobinas Blancas, cuyo fallo se lee el jueves. Me refiero al caso Manzanas Blancas, de junio de 2010, que tuvo relación con Río Negro, pero pasó por Bahía y se descubrió en el puerto de Buenos Aires.

--Me acuerdo, fueron dos cargamentos con un total de 3.200 kilos de cocaína para Europa.

--Exacto. Se cree que la carga pasó por acá y se pudo acondicionar en la ciudad y hubo un despachante de aduana imputado, al que después absolvieron.

--¿Y cuál es la novedad?

--Que el Tribunal Oral Penal Económico N° 1 de Capital, 11 años después del operativo, condena, por favorecimiento culposo de contrabando (no controlar la mercadería que posibilitó el paso de drogas como manzanas) al empleado aduanero de Villa Regina, Pablo Merse, de 55 años. La pena fue una multa de 25 mil pesos, pérdida de concesiones e inhabilitación de 2 años. En el mismo fallo absolvió a otro empleado, Gustavo Alzogaray.

--Recordame si hubo condenas por el hecho principal.

--Sí, fueron condenados a penas de entre 13 y 20 años de cárcel, Valentín Temes Coto, Nelson Fermín Hinricksen y Claudio Hernán Maidana.

--Muy bien amigo, ahora sí, levantemos campamento que seguro tenés que salir corriendo a prender el fueguito.

--Por supuesto. Dale, nos vemos la semana que viene.