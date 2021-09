Lousteau y Tetaz cerraron la campaña del radicalismo porteños en Plaza Houssay

"La vida que realmente queremos tiene decencia y no tiene corrupción, la vida que queremos no tiene fiestas clandestinas ni vacunatorios VIP, la vida que queremos no tiene excusas o alguna vez escucharon a Alfonsin es que me tocó la dictadura", dijo Martín Loustea junto a Martín Tetaz en el cierre de campaña del radicalismo porteño.

"Aquellos que se comparan con San Martin o Belgrano, fueron los primeros que fueron corriendo a poner el brazo para vacunarse salteandose la fila", agregó el senador radical.

Lousteau dijo "tenemos una sociedad dolida y angustiada por la perdida de trabajo y de salud y es una sociedad descreída por la inmoralidad del Vacunatorio VIP y las fiestas clandestinas".

"Quiero tomar el desafío del slogan que usa el Kirchnerismo, la vida que queremos", sostuvo Lousteau y dijo "que cuando votamos empezamos a trabajar colectivamente en la vida que realmente queremos, porque la vida que queremos tiene decencia y no tiene corrupción, la vida que queremos no tiene fiestas clandestinas, la vida que queremos no tiene excusas o alguna vez escucharon a Alfonsin es que me tocó la dictadura, la vida que nosotros realmente queremos no tiene decadencia, es más rica, plena y mejor que la nos quieren vender".

Para el senador porteño, "tenemos que transformar el Estado y para eso está la política que es el arte de administrar el espacio público compartido" y reclamó "recuperar la sustancia de la política y como damos el debate".

"Hemos recorrido trece provincias y déjenme contarles lo que vimos, pero la.pandemia nos golpeó súbitamente para mostrarnos la incapacidad de nuestro Estado, fue un cachetazo", dijo Lousteau y agregó "fue un cachetazo y entonces la sociedad se revela y dice basta".

"Esta es una demostración de energía colectiva para cambiar la Argentina", sostuvo Lousteau y dijo "no paro de recibir comentarios de la potencia y la capacidad de Tetaz en esta campaña".

Para el senador radical, "mientras el Presidente dictaba normas que él incumplía, los intendentes pusieron el lomo para enfrentar la Pandemia y son centenares de intendentes que abrazan está evolución del radicalismo a lo ancho y largo del país, un radicalismo que deja el complejo de minoría"

Lousteau, el precandidato a diputado Nacional, Martin Tetaz y la Presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta encabezaron hoy el cierre de campaña del radicalismo de la Ciudad que en Plaza Houssay en un acto que reunió a miles de jóvenes.

"Nos quisieron hacer creer que la juventud argentina era de La Cámpora y después que era liberal, pero acá queda claro que la juventud es radical", dijo Martin Tetaz y sostuvo "él único motor de movilidad social sigue siendo la educación pública".

Tetaz sostuvo "no hay posibilidad de adoctrinar a un pueblo que quiere pensar, porque es incompatible un Estado que te diga lo que tenés que pensar con una sociedad que quiere pensar".

"El 14 de noviembre empieza una batalla cultural para transformar argentina", dijo Tetaz, reclamó "estabilidad monetaria y terminar con la inflación" y contrastó "la gestión de la educación de la Ciudad basada en datos y la evidencia científica como contracara de la gestión paupérrima de Kicillof y eso pasa porque los datos son la kriptonita del Kirchnerismo".