Ruesga y Fjellerup tuvieron acción y protagonismo en España

Bahía San Agustín ganó este domingo un desafío de pretemporada, de cara a la LEB Oro 2021-22 del básquetbol de España.

Con participación de los aleros Fausto Ruesga y Máximo Fjellerup, derrotó a BC CSU Sibiu (Rumania) por 88 a 87, en partido disputado en el Palau d´Esports de Son Moix (Palma de Mallorca).

Allí el bahiense Ruesga aportó 8 puntos, mientras que el tresarroyense Máximo Fjellerup fue el goleador y figura del encuentro, con 33 puntos.

Por una molestia física (no se especificó) no jugó Bautista Lugarini, el otro exponente ex Bahía Basket presente en Bahía San Agustín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ruesga (derecha) y Fjellerup durante un entrenamiento.

Fue la primera vez en lo que va de la preparación que este equipo pudo mostrarse ante su público.

Tercero de Faggiano

El base Lucas Faggiano participó de una nueva victoria de Estudiantes de Madrid, que se prepara para afrontar la temporada 2021-22 de la LEB Oro española.

Ayer el conjunto madrileño derrotó a Real Valladolid por 64 a 61.

El bahiense aportó 6 puntos, 4 asistencias, 2 recuperos y 2 rebotes en 21m45s.