Morán: "El reconocimiento de todo el mundo va más allá de la estadística"

—¿Estás emocionado? Es raro verte así...

—El Colo dijo unas palabras y sí... sentir este reconocimiento, más allá del dato estadístico, me emociona. Qué va a ser.

Todos los que asistimos anoche al reluciente José Martínez esperábamos que Juan Pablo Morán sume al menos seis puntos y se suba a lo más alto de la tabla histórica de goleadores en primera división. Era probable.

Lo que no muchos esperaban era que un tipo duro como el Pollo deje caer más de una lágrima consumado el partido... y el récord.

Luego del 79 a 57 de Bahiense del Norte sobre Villa Mitre, que lo deja como uno de los cuatro punteros e invictos del certamen, Alejandro Navallo reunió a su plantel y —palabras más, palabras menos— dejó en claro que sentía orgullo por dirigir a Morán.

También deslizó que el base es un ejemplo para los más jóvenes y que deben aprovechar la oportunidad de compartir minutos con él.

"Entiendo que es un hecho significativo, pero no logro dimensionarlo. Estoy contento, sabía del dato y que en algún momento se iba a dar, pero estuve focalizado en hacer jugar al equipo y que ganemos, que es lo prioritario", le dijo el goleador a La Nueva.

Anoche, el trámite comenzó favorable a la visita, que metió un primer cuarto de ensueño gracias a la agresividad de Matías Jaimes y, sobre todo, a las ventajas que sacó en la pintura (anotó allí 16 de los 30 puntos).

Lógicamente, Bahiense bajó su anotación en el 2C, aunque los relevos (Lamonega, Ginóbili, Genitti...) no desentonaron y lograron sostener la diferencia de cara al descanso largo.

Hasta ahí, Morán llevaba tres puntos (1-2 t3).

"Tenemos un grupo bastante joven; Mati (Jaimes), Eddie (Roberson) y yo somos los mayores y el resto tiene muchas ganas de jugar. Estaban esperando esta oportunidad, el club se la está dando y el Colo les transmite confianza. Si somos inteligentes vamos a pelear arriba", comentó el hombre récord.

"En el partido anterior me preguntaron por qué no tiraba más y la realidad es que hay cuatro opciones de tiro antes que yo —continuó—. La intención siempre es que el equipo gane y si tengo que tomar un tiro porque sirve, lo tomo. Y si me toca meterla, bienvenido".

Ya en el 3C el trámite varió, Villa Mitre luchó más en los tableros y un par de volcadas de Ignacio Moreno lo motivaron.

El dueño de casa mejoró su transición y el envión le sirvió para colocarse 48-51; hasta que Manuel Iglesias, desde una esquina, metió su quinto triple.

El acierto del madrynense —de actuación superlativa— fue una daga, porque Villa Mitre no logró reponerse y, poco a poco, la visita retomó la conducción.

Repetti y el propio Iglesias volvieron a anotar y sirvieron de prólogo para la gran obra, que llegó a 5m30 del final.

Morán subió la bola y la pasó a Repetti, que salió para recibir.

Luego, la naranja cayó en manos de Jaimes quien, giro mediante, buscó a Repetti, hundido.

Sin embargo, el interno oriundo de San Pedro fue bien defendido y debió soltar la bola para Roberson.

Eddie tenía el tiro de frente, pero decidió realizar un pase extra que segundos más tarde fue la asistencia a la gloria.

Morán recibió con tiempo en la esquina derecha, armó el tiro y se desprendió de la pelota, que entró limpia en el aro que da a calle Caseros.

El juego se detuvo y el aplauso fue unánime; propios y extraños así lo sintieron. Los jueces se sumaron a la ponderación. No era para menos.

Atrás quedaron 22 años de gobierno del Flaco Lliteras (11.012 puntos) y, más abajo, otros 20 de Alberto Pedro Cabrera (6.179). ¿Pasarán dos décadas hasta que otro apellido llegue a la cima de goleadores?

"No sé, si estoy 20 años bienvenido y si no vendrá otro, que sería lo más normal del mundo. Siento el reconocimiento de los rivales y de todo el mundo. Eso va más allá del número estadístico que se vio hoy (por anoche)", respondió con la humildad que lo caracteriza.

El desenlace no opacó en absoluto la actuación individual del Pollo porque Bahiense no titubeó y se quedó con el duelo de tricolores.

"Tuvimos un gran primer cuarto y un gran último cuarto, en el medio ellos nos emparejaron y se nos vinieron. Cuando nos corrieron se nos pusieron en juego y cuando contuvimos en el cinco contra cinco, sacamos la diferencia", completó Morán mientras intentaba esconder las lágrimas.

De no mediar sorpresas, la actual será la última temporada del conductor de 38 años.

Eso significa también que aún restan varios partidos para que el Pollo siga anotando y en paralelo, recibiendo un reconocimiento honesto y bien merecido.

Síntesis

Villa Mitre (57): J. Martínez 2, F. Alfonso 2, J. Kloster 6, N. Renzi 13, I. Moreno 20 (Fi); I. Alem 10, T. Bussetti 0, P. Santiago 4 e I. Gómez Lepez 0. DT: Sebastián Acosta.

Bahiense del Norte (79): J. P. Morán 6, M. Iglesias 28, M. Jaimes 15, E. Roberson 9, F. Repetti 16 (Fi); A. Lamonega 0, M. Genitti 2, F. Ginóbili 3, T. Galant 0 y S. Luengo 0. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Villa Mitre, 18-30; 36-44 y 48-54.

Tiros libres: Villa Mitre, 9-16 y Bahiense, 3-7.

Cinco faltas: ningún jugado llegó al límite.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Juan Matías.

Estadio: José Martínez.