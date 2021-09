Médicos especialistas indican cómo prevenir las conjuntivitis en primavera

Integrantes de la Cámara Argentina de Medicina Oftalmológica (CAMEOF) advirtieron hoy sobre la necesidad de detectar los síntomas y aliviar las infecciones oculares ante la llegada de la primavera, y afirmaron que "la conjuntivitis es una de las infecciones más comunes que afectan al ojo humano a nivel mundial".

Los especialistas recomendaron tomar medidas de prevención para evitar la conjuntivitis y explicaron cuáles son sus principales causas y formas de transmisión en esta estación del año, donde se potencian los síntomas de alergia e infecciones oculares.

"A nivel mundial las conjuntivitis infecciosas, que pueden ser virales o bacterianas, representan un tercio de las conjuntivitis", detalló la institución a Télam.

Además de ser bacteriana, viral o alérgica, la enfermedad puede provocarse por "los nervios, las depresiones severas, la mala higiene ocular o el exceso de lectura", agregaron.

¿En qué se diferencia cada tipo de conjuntivitis?

Uno de los síntomas de la conjuntivitis bacteriana son las lagañas, que mantienen al ojo "pegado" por las secreciones que adhieren los párpados.

En cuanto a sus consecuencias, la conjuntivitis bacteriana "no reviste mayor gravedad, pero excepcionalmente puede producir un absceso en la córnea, puede ser grave de no ser tratado en aquellos pacientes que usan lentes de contacto", afirmó la Cámara.

Por su parte, entre los síntomas de la conjuntivitis virósica están las secreciones, pero con hinchazón de los párpados y congestión de los ganglios preauriculares.

"Muchos de estos casos están producidos por un adenovirus que además puede dar dolor de garganta, faringitis y un estado gripal con fiebre y dolor muscular", agregó la institución. En este sentido, puede confundirse con un resfrío.

Con respecto al "adenovirus", señalaron que se trata de un virus que tiene muchas cepas que mutan periódicamente y "hoy son más de 300".

La conjuntivitis alérgica, por otra parte, se trata de una enfermedad estacional en otoño o primavera, y sus síntomas son párpados hinchados y picazón con tendencia a frotarse los ojos.

"Regularmente, los pacientes que sufren este tipo de conjuntivitis estacional, tienen algún antecedente alergénico como urticarias", informaron.

Por último, existe la conjuntivitis por causas irritativas, provocada por el uso de cosméticos o sustancias irritantes, que suelen comprometer principalmente el borde del párpado.

¿Cómo podemos prevenir los contagios?

Las principales formas de transmisión de las conjuntivitis pueden darse a través del aire, al toser o estornudar, o al tocar superficies y objetos contaminados por microbios y luego llevar las manos a los ojos sin haberlas lavado.

Entre las principales estrategias de prevención, la CAMEOF destacó: lavarse las manos frecuentemente; evitar tocar la zona afectada, y en caso de hacerlo lavar inmediatamente las manos; sacar las secreciones de los ojos dos veces al día, con papel o toallitas descartables; evitar el uso de lentes de contacto; no compartir toallas o sábanas con otras personas; evitar el contacto del gotero del antibiótico con el ojo infectado y, en caso de que esto suceda, no usar en el ojo no infectado.

También hizo hincapié en higienizar las manos luego de colocar el colirio, evitar la exposición del ojo la luz solar, evitar el polvo, humo de cigarrillo o sustancias alérgicas, no usar jabones que contengan detergente o productos no adecuados para la limpieza ocular, no concurrir a piscinas o natatorios y evitar el maquillaje en la zona de los ojos.

Para tratar estas afecciones, además de recomendar una consulta con profesionales oftalmólogos, señalaron que el tratamiento suele durar al menos 10 días para conjuntivitis bacteriana y 14 días para la viral. (Télam)