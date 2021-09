Bake Off: emotivo homenaje a Agustina Fontenla, la participante que murió por coronavirus

Ya comenzó la tercera temporada de “Bake Off”, el certamen pastelero más reconocido en el mundo. Al finalizar el primer día de la competencia, Paula Chávez, conductora del reality, dedicó unas palabras hacia Agustina Fontenla participante de la segunda temporada que murió por coronavirus este año.

"No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo a una persona que ha sido muy importante en esta carpa", comenzó diciendo Paula y luego tomó la palabra el jurado Damián Betular quién con mucha emoción agregó: "El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda edición de Bake Off y la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus Fontenla".

Luego la producción del programa pasó un tape de la participante declarando todo el camino que hizo hasta llegar al programa, hasta destacarse entre todos los participantes por su carisma y su excelencia con la pastelería: “Me ponía muy feliz cuando me enteraba que un pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes que nada que ver. Entonces eso me daba mucha alegría porque pensaba 'bueno, se puede empezar después'. Así que bueno, acá estoy yo, empezando después".

Luego Betular, muy emocionado, hizo un pedido especial a los 15 participantes que comenzaron la competencia ayer: "Es muy difícil de que hoy ya no esté entre nosotros. Pero quiero que en cada uno de sus sueños y en cada torta que nos traigan acá adelante, Agus esté presente", expresó.

¿Quién era Agustina Fontenla?

El año pasado, en medio de la pandemia, se llevó a cabo la segunda temporada de "Bake Off”. Entre todos los participantes, Agustina fue quien atrapó a toda la audiencia por su carisma, simpatía y su gran pasión por la pastelería.

Su pasión llegó a tal punto que luego abrió su propio taller de pastelería que se llamó “Arte y azúcar”. Ella vivía, junto a su pareja, en un pueblo muy chico llamado San Antonio Oeste en Río Negro y hace tres meses, luego de contraer coronavirus, murió por complicaciones en su salud.

Según indicó la pareja, la pastelera estuvo internada 48hs en terapia intensiva en grave estado ya que estuvo entubada. A los 31 años murió y su novio Nicolás la definió como una persona que "llenaba de amor y de ganas de vivir a todo el mundo que la conocía". (NA)