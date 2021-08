Altamira: "La izquierda siempre tuvo incidencia en la lucha de los trabajadores"

Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional por Política Obrera, señaló esta mañana que "la izquierda siempre tuvo incidencia en la lucha de los trabajadores, pero necesita tener una estrategia política" de cara a las elecciones legislativas del 12 de septiembre (PASO) y del 14 de noviembre (generales).

"Eso falta en la izquierda. Existe una vocación por acceder a cargos legislativos, pero la estrategia debe conducir al gobierno", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Altamira recordó que "Política Obrera fue el nombre original de nuestro espacio, pero lo perdimos durante la dictadura militar. Luego de que se produjeron profundas divisiones en el Partido Obrero y más de 1.200 dirigentes fuimos expulsados injustamente, recuperamos a Política Obrera".

En ese sentido, subrayó que "desde nuestro lugar le decimos al ciudadano que defendemos a la corriente y el programa histórico del Partido Obrero".

"Escucho a otros candidatos de izquierda decir que quieren ser la tercera opción y no lo veo bien —mencionó—. ¿Ser tercera opción dentro de un sistema capitalista? No, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a ser la opción que se opone a ese sistema".

Por otra parte, elevó críticas al Gobierno de turno, al señalar que "algo no está funcionando".

"¿Cómo se entiende que un gobierno le pague miles de millones de dólares al FMI y algo más de 20 mil pesos a un jubilado?", se preguntó.

"Quienes critican a los candidatos de izquierda por proponer un salario mínimo de 100 mil pesos o una jornada laboral de 6 horas son unos hipócritas, unos sinvergüenzas", sostuvo.

"La situación política argentina es caótica. Cristina (Fernández) es vicepresidenta porque pactó con (Sergio) Massa, que gobernó con (Mauricio) Macri. El kirchnerismo no es el de antes, perdió fuerza. Y al final de cuentas, cada uno saca los votos que saca, pero crece el hundimiento de la clase trabajadora", completó.