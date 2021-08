Con el debut de Palihue, el hockey local de Caballeros vivirá un domingo histórico

Con el debut absoluto de Palihue y el regreso de Atlético Monte Hermoso, el Torneo Apertura de Caballeros que organiza la Asociación Bahiense de Hockey vivirá un domingo histórico.

Por primera vez el certamen local de varones contará con siete equipos en la máxima categoría, que hoy contará con tres partidos.

Desde las 12, Palihue hará su estreno ante Villa Mitre como local.

"Estamos doblemente felices por poder sumarnos y en un torneo que es la primera vez que tiene siete equipos", contó Florencia Gómez, coordinadora del albiverde.

"Hoy por hoy tenemos un plantel de primera división con 16 jugadores, y en inferiores también tenemos algunos varoncitos en categorías como Sub 12, Sub 10 y Sub 8", agregó.

Luego de algunos años de incertidumbre, el hockey de varones intentará tomar impulso nuevamente. Siendo esto clave para el desarrollo y crecimiento de la disciplina en la ciudad y la región, ya que son los chicos los que suelen nutrir también al hockey femenino, con entrenadores, profes y árbitros, además del lógico aporte de las propias chicas.

"Lo que esta logrando el deporte a nivel olímpico es extraordinario, no solo por el merito en sí, sino por la difusión y el auge que nos puede dar a los clubes luego de ser tan golpeados en plena pandemia", agregó Flor.

Hoy también habrá otros dos encuentros en la reanudación del certamen.

Desde las 16, El Nacional y Atlético Monte Hermoso se enfrentarán en cancha de Pacífico.

Luego, a las 19, se medirán Rosario Puerto Belgrano y Universitario, en cancha del Rojo.

Libre tendrá Puerto Belgrano.