“Deportivo Madryn es un gran equipo, pero cuando juega mal tiene ayudita extra”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“El punto vale, no digo que no, pero lo que más bronca me da es que en el primer tiempo tuvimos situaciones como para sentenciar el partido y no lo hicimos. Haber dejado con vida a un rival como estos fue nuestro principal error”.

A los 43 años, Alejandro Darío Delorte se sigue yendo enojado a su casa si el resultado final del encuentro no concuerda con el desarrollo del trámite, más que nada y haciendo especial hincapié en la última media hora de la fracción inicial, donde Sansinena puso en jaque y de rodillas al líder Deportivo Madryn, con el que finalmente terminó empatando 1-1 por la fecha 20, Zona 1, del torneo Federal A.

“Todavía hoy sigo pensando porqué lo no lo pudimos ganar. Nos equivocamos en el fuerte nuestro, que es el juego aéreo para defender las pelotas paradas. Estos partidos se definen por detalles, y nosotros tuvimos una distracción en una marca y ellos llegaron a la igualdad cuando se estaban empezando a desesperar”, admitió el “Flaco”, el referente de cada ataque albirrojo, figura el domingo ante el aurinegro madrynense.

“En el período inicial carecimos de fortuna y el arquero de ellos (Juan Ojeda) sacó dos pelotas increíbles, y contra eso…”, dejó entrever el 9 cabildense.

--¿Por qué en el complemento no pudieron repetir la intensidad y el dominio sobre el adversario que sí ejercieron en el primero?

--Porque somos un equipo corto y jugamos tres partidos en una semana. Ellos cuentan con un plante largo y el domingo el banco era de lujo, con jugadores de jerarquía y que te pueden ganar un partido entrando dos minutos. La jerarquía les permite rotar nombres y puestos sin problemas, además de tener variantes y soluciones en el mismo partido.

“Más allá de eso seguimos ahí, sumando y cerca de meternos en el Grupo de clasificación. Nadie no pasa por arriba y somos un equipo incómodo para todos, aunque a veces surgen imprevistos de la nada que te hacen replantear un montón de cuestiones, como le pasó a nuestro arquero titular (Vaccaneo), que se lesionó en la entrada en calor. Igualmente nos seguimos superponiendo a los inconvenientes y el equipo siempre está a la altura de lo que le toca afrontar”, esgrimió.

--Madryn, más allá de jugar siempre bajo sospecha, es un equipo fuerte, con carácter y con buenas individualidades, no creo que solo por “ayudines” arbitrales sea hoy el puntero de la Zona.

--Juega bien, tiene una idea, es compacto, directo y se encuentra bien físicamente, pero nadie niega que cuando juega mal tiene ayudita extra.