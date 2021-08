Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por el partido Republicano Federal, señaló esta mañana que "la elección en la Provincia es muy importante" porque "hay que dar vuelta la página" y precisó que "no puede ser que la opción sea un gobierno que está fracasando u otro fracaso reciente".

"Entre dos fracasos hay una elección que podemos hacer que es con los únicos que no fracasamos en este siglo, que somos los peronistas. Fracasaron los radicales, el Pro y el progresismo en este gobierno. Si los peronistas votamos al peronismo vamos a dar vuelta esta triste página de la historia", amplió.

En un mano a mano con La Nueva., el también exsecretario de Comunicaciones (2003 a 2006) y de Comercio Interior (2006 a 2013)​ dijo que muchos tienen la "sensación de que Alberto está con las manos atadas y es algo muy grave".

"Y queda la sensación de que si le desatás las manos, sería un presidente extraordinario; eso piensan algunos. Alberto ya fracasó, lo que empieza mal termina peor. Si no mirá Macri", advirtió.

En otra parte de la entrevista, Moreno dijo que Fernández está endeudando más al país que Macri, "pero en pesos".

"¿Alberto está endeudando más al país que Macri? Sí, pero no en dólares. Alberto tiene un déficit fiscal superior al que tuvo Macri, por lo tanto está endeudando más al país, pero en pesos, porque tiene cerrado el mercado internacional. No podría haber tomado la misma decisión que Macri; el problema es que no hay préstamo", sostuvo.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el precandidato subrayó que nunca integró un gobierno kirchnerista.

"Yo nunca integré el kirchnerismo, éramos un gobierno peronista. Participé activamente diez años como peronista; el kirchnerismo no existía como estructura jurídica ni política", mencionó.

Y dijo que se vive algo similar a la década de 1980 con el radicalismo.

"Esto ya lo vivimos con el gobierno de (Raúl) Alfonsín. En 1985 se hizo una elección para renovar un tercio de la cámara y ganaron los radicales. Ellos, al otro día de haber ganado, empezaron con la cantinela del tercer movimiento histórico. Primero el yrigoyenismo, después el peronismo y el alfonsinismo. Nosotros los peronistas les dijimos que no habíamos completado la tarea... No tuvieron éxito. Lo mismo digo ahora, ese tercer movimiento no va a andar", resumió.

A nivel local, el primer precandidato a concejal del Partido Republicano Federal que encabeza Moreno es el canillita Luciano Martos.