Es oficial: Cristiano Ronaldo jugará en el Manchester United

Cristiano Ronaldo fue oficializado hoy como nuevo futbolista de Manchester United de Inglaterra, donde estuvo entre 2004 y 2009, luego de negociar varias semanas con su clásico rival, Manchester City, y en los próximos días será presentado.



"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico", anunció el club en un comunicado publicado en su portal.



El contrato de Cristiano Ronaldo, de 36 años, será por dos temporadas, y tendrá como objetivo principal conquistar la Premier League, algo que hizo en tres ocasiones, y pelear la esquiva Champions League.



El diario inglés 'The Guardian' informó que la negociación se dio en un valor cercano a los 25 millones de dólares más otros complementos. La oferta del United resultó clave para inclinar la balanza ante la ausencia de un pago por parte de su clásico rival.

Sí, es una locura y está pasando.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗿𝗲𝘆 ❤️#MUFC @Cristiano — Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2021

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



El atacante estuvo las últimas tres temporadas en Juventus de Italia, en donde no consiguió el objetivo de ganar la Liga de Campeones, y partirá en los próximos días a su conocido Manchester United, donde es un jugador querido por haber sido campeón de Europa y del mundo en 2008.



Además, en su primera etapa en el Manchester United, marcó 118 goles en 292 partidos.



El entrenador del Manchester United, Gunnar Solskjaer, se mostró entusiasmado horas antes de la oficialización del pase y comentó: "Siempre hemos tenido un buen contacto -con Cristiano Ronaldo-. Sé que Bruno (Fernandes, mediocampista portugués del United) también habló con él. Si tiene que salir de la Juventus, sabe que estamos aquí".





“Nos enfocamos en los que tenemos aquí, no quiero especular demasiado sobre lo que está pasando allí en la prensa. He dicho muchas veces con especulaciones que cuando estás en el Manchester United, cuando eres Messi, cuando eres Ronaldo, cuando eres Pogba, tienes que leer mucho sobre ti, así que veamos qué pasa con Ronaldo, ya que es una leyenda de este club", continuó el DT del equipo "rojo" de Manchester.



Cristiano pasó cinco años en el Manchester United entre 2004 y 2009, en donde se consagró tras su surgimiento en Sporting de Lisboa y luego saltó a Real Madrid por por un récord mundial de 80 millones de libras.



En los últimos días trascendió la chance de su regreso a la ciudad pero al eterno rival del United, el City, y eso llevó a su excompañero Wayne Rooney, ahora entrenador de Derby County, a manifestarse en contra de su posible arribo.



Sin embargo, el luso se inclinó finalmente por el retorno a Old Trafford, para devolver al club inglés a la primera plana internacional en una Liga de Campeones que lo tendrá dentro del grupo F con Villarreal de España, Atalanta de Italia y Young Boys de Suiza.