Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“El empate fue justo, aunque el punto nos dejó más conformes a nosotros”, fue el análisis del volante Enzo González, de Villa Mitre, quien al momento de dar la nota prácticamente pidió perdón por el pobre y decepcionante clásico (terminó 0-0) que ofrecieron Olimpo y el tricolor, ayer en el estadio Roberto Carminatti.

“Ninguno de los dos equipos pudo desplegar su mejor versión futbolística, estuvimos imprecisos y fallamos en la generación. No fue un partido lindo, tampoco vistoso, porque tanto nosotros como ellos estuvimos atados, más preocupados en cortar y destruir que en crear y sorprender al adversario con alguna contra o un ataque asociado”, sostuvo el volante pampeano, con pasado en el aurinegro y conocedor de estos duelos picantes y relevantes.

“Fue un encuentro trabado, discutido, desordenado. Lo que se vio de afuera es lo mismo que sentimos nosotros adentro”, acotó Enzo.

“Llegamos al clásico con la expectativa de hacer algo más, de jugar un poco mejor, pero por como se dio el partido, el punto no es malo. Me hubiese gustado un trámite más abierto, sin tanta fricción, pero ya está, sabíamos que teníamos que sumar para cambiar la imagen y ver con más optimismo lo que vendrá”, reflexionó el 10 villamitrense.

A los 24 minutos de la segunda parte, Enzo González cruzó con vehemencia y sin ninguna intención de disputar el balón, a Rodrigo López Alba. Se sintió el ruido a canillera y el “uhhh” de los dirigentes y periodistas apostados en zona de plateas. Era roja directa, sin embargo el árbitro (Mario Ejarque) no sancionó ni infracción.

“No sé si era para alguna de las dos tarjetas, pero que le pegué, le pegué, no lo puedo negar. Llegué a marcarlo con mucho envión, él me adelantó la pelota y me lo llevé puesto. Era foul, pero como también quedé dolorido y tendido en el piso, no me di cuenta que no había cobrado nada ”, cerró “el” Enzo.