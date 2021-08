Compagnoni: "Si están formalizadas las propuestas de Lorenzo, estoy presto a debatir"

Fernando Compagnoni, precandidato a diputado provincial por el Pro dentro de la coalición Juntos, señaló esta mañana que está dispuesto a un debate con Lorenzo Natali "siempre que sea en función de propuestas".

Su espacio confrontará en las PASO del 12 de septiembre con el proyecto del partido radical que acompaña Facundo Manes y que tiene al conductor y animador como precandidato a diputado provincial.

"Somos precandidatos, no están consolidadas las candidaturas. Me parece que hoy hay que llevar las propuestas que cada uno tiene para cambiar esta realidad, poniéndole la matiz local. Eso nos tiene que abocar. Dicho eso, no tengo ningún problema y me gusta debatir siempre en función de propuestas. Si están formalizadas las propuestas de Lorenzo, estoy siempre presto a que se pueda debatir en cualquier ámbito", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el también presidente del Concejo Deliberante dijo que integra "un espacio de propuestas y que el Colo Santilli marcó los tres ejes que nosotros hemos tomado y es lo que le preocupa a los vecinos como son la educación, el trabajo y la seguridad".

"Hay que trabajar muy fuerte en algo que (Diego) Santilli tiene una experiencia probada, como es la seguridad. En los últimos dos años, la gente de bien, la gente de trabajo, la gente que quiere estudiar estuvo encerrada en sus casas y los presos liberados a la sociedad y a la buena de que puedan hacer lo que quieran. Esa no es la realidad de lo que queremos", argumentó.

Compagnoni dijo que "con Santilli compartimos ese plus de haber gestionado la cosa pública, haber trabajado con método y haber logrado resultados cada uno en lo suyo".

"Yo lo hice en el pago chico —continuó— y Diego habiéndose puesto en su espalda la seguridad en Capital Federal. Me da pudor hablar de mí, pero la experiencia y el trabajo silencioso desde hace seis años genera un diferencial para llegar a una cámara".

Además, Compagnoni mencionó que "a esos lineamientos puntuales que presentamos a la sociedad, que son en base a problemas de toda la Provincia y el país, le hemos dado nuestra visión y la potencialidad de normas provinciales para acompañar".

"Por ejemplo, a la Ley de Trabajo para fomentar el trabajo joven y otorgar beneficios, le queremos aplicar el fomento del trabajo de localidades pequeñas. Segmentar las localidades para que los productores, rurales o de empresas familiares, tengan beneficios con una batería de medidas. Es un ejemplo, pero tanto en las medidas de seguridad como en las de educación también tenemos complementos con legislación que aporten a la realidad de nuestra zona", subrayó.

En ese sentido, contó que "la campaña electoral viene muy movida, pero también muy movilizante".

"Somos un espacio que nació para estar al lado de la gente y escucharla, y estamos haciendo muchos kilómetros para llegar a todos los distritos de la Sexta Sección", completó.