Sandra Pitta: "Si el Gobierno se hubiera manejado bien, tendríamos vacunada con doble dosis al 70%"

La investigadora del CONICET y precandidata de diputada de Juntos por el Cambio en la lista que lidera Ricardo López Murphy, Sandra Pitta, criticó al Gobierno al afirmar que "si se hubiera manejado bien" frente a la pandemia, en la actualidad la Argentina tendría vacunada con doble dosis "al 70% de la población", en lugar del 24%.

En una entrevista con NA, la científica especializada en biotecnología destacó la figura de López Murphy, señaló que "lo de que fue un ajustador en Educación y Ciencia es repetir una frase hecha" y afirmó que "en la calle, muchos peronistas" le dicen que van a votar su lista.

También, Pitta sostuvo que el "vacuntatorio VIP" y el cumpleaños en la quinta de Olivos la hicieron "enojar" pero no la "sorprendieron" y anticipó que si fuera diputada, impulsaría proyectos para agilizar inversiones: "Si no vas a la economía, en la ciencia queda todo trabado", planteó.

La precandidata se refirió además al episodio que la volvió famosa en 2019, cuando el entonces candidato presidencial Alberto Fernández la nombró en un discurso y le pidió que no tuviera miedo, luego de haber firmado una proclama en favor de Cambiemos: "En general no le tengo miedo a nada pero me molestó ese incidente", señaló.

A continuación, los principales tramos de la entrevista:

- ¿Por qué el desembarco en política, le fue fácil tomar la decisión?

- Es difícil contestarlo. Fue un camino, no sé si natural, pero fue un camino que venía siendo, aunque no sabía si iba a desembocar en esto. Pero algo había. Obviamente no es fácil, implica dejar de lado un tiempo una carrera que a mí me gusta mucho, con estadías en el extranjero para desarrollar técnicas. Me gustó la propuesta de Ricardo y dije que es hora de jugarse. Vamos a ver que pasa, la vocación la tengo.

- ¿Por qué López Murphy?

-Lo conocí en 2019. Yo estuve mucho tiempo viendo las virtudes y deficiencias del CONICET, sobre todo por qué tanto conocimiento que se genera no llega a las góndolas, a un producto, a generar más empleo. Es un tema que me plantee durante muchos años. Fui buscando caminos y un día alguien me dijo ¿sabes quién se puede interesar en esto?: López Murphy. Yo dije ¿pero él no fue el que nos ajustó en 2001? Uno tiende a repetir frases hechas sin analizarlas.

- ¿Cómo fue el encuentro?

- Esto fue antes de ser conocida. Tuvimos la reunión, ningún sector de la política entiende la ciencia y tecnología. Dicen que es el motor del país, pero es un eslogan porque no saben realmente qué hacer para concretarlo. Le escribí un mail a Ricardo y luego él me visitó y estuvimos como tres horas hablando. El es un docente de alma, me explicó exactamente por qué fue ese ajuste y por qué si se hubiera hecho, se hubiera evitado el hiper ajuste de 2002, con la salida de la convertibilidad. Hablamos mucho de ciencia y de modelos científicos y de qué necesitaba la Argentina, me fui de ahí convencida de que ese era el camino.

-¿Cómo siguió el vínculo?

-Me dio material de lectura y fui escuchándolo en su canal de YouTube y cada vez me convencía más. Y cuando me convoca ahora es como que se fue cerrando el círculo. Me parece que es la única persona que se interesa en realidad, porque el resto siempre es demagogia o frases hechas.

-¿Cómo está el CONICET?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-El CONICET está mal, tiene salarios muy bajos, el financiamiento, que es casi ínfimo, lo explico en mi libro, proviene de la agencia de Promoción Científica y Tecnológica y se nutre de préstamos internacionales del BID, Banco Mundial y demás. Después de la devaluación comenzamos a recibir pesos y ya no era lo mismo, los subsidios para investigar son muy malos, comparado al nivel internacional son irrisorios. Encima la comunidad científica es muy estatista y el privado es como mala palabra y con todas las regulaciones que hay es difícil que inviertan a largo plazo.

- ¿Qué propone para mejorar eso?

- Que lo que se estudia en el CONICET pase al privado y ahí sí todo ese conocimiento que genera va a ser motor del desarrollo, sino es todo palabras.

- ¿Qué proyectos impulsaría en caso de acceder a una banca?

- Hubo uno que se impulsó para aumentar la inversión en ciencia y técnica, hasta llegar al 1,5 del PBI. Yo ese proyecto no lo hubiera votado porque es voluntarista, si se declara una emergencia eso no se puede cumplir. Yo propondría leyes que vayan más a favorecer la formación de sociedades simplificadas, que bajen impuestos y cargas impositivas, leyes laborales para que sea más fácil tomar empleados, desde ese lugar trabajaría. Eso se parece más a lo económico que a la ciencia, pero si no vas a lo económico en la ciencia se queda todo trabado.

- Se van a cumplir dos años de que el Presidente la nombró en su discurso ¿Cómo lo vive hoy?

- En general no soy de tener miedo a nada, pero lo que me molestó de ese incidente es que fue algo como 'acá esta la disidente, lapídenla'. Un candidato a presidente no puede mencionar a una persona ignota. Puede salir mal, porque quizás yo salía a la calle y me podía atacar un militante, al final no pasó.

- ¿Cómo afronta las críticas que le lanza el kirchnerismo?

- No le presto mucha atención, siempre te quieren bajar el precio y por eso te dicen tuitera o mediática y obvian todo lo demás que una hizo.

- Fue muy crítica del manejo de la pandemia que hizo el Gobierno...

-Si, primero hubo una cuarentena demasiado larga, todos los países tuvieron dificultades, por lo que había que ir viendo día a día. En el tema escolaridad ya se veía que la escuela no era un lugar de contagios masivos y acá se perdió un año de clases. Con las pymes conozco gente que trabajó con las persianas cerradas, de forma clandestina, porque no podía sobrevivir. Se trató de manejar todo como si fuéramos Europa.

- ¿Y la vacunación?

- También. Se apostó por AstraZeneca, que es la que tengo colocada yo, una muy buena vacuna, pero tuvieron problemas de fabricación y ahí fueron a buscar la vacuna rusa. Se negaron a la de Pfizer, aprobando esa ley con esa palabra, y nos quedamos afuera de las vacunas norteamericanas. La vacuna rusa era la más opaca y tiene dos dosis diferentes, lo cual es bueno, pero hay que fabricarlas. Estamos con el 24% de la población con doble dosis, si nos hubiéramos manejado bien, tendríamos al 70% con doble dosis, porque en Argentina la gente se quiere vacunar, no hay movimientos antivacunas potentes como en Europa o en algunos estados de Estados Unidos, la gente se quiere vacunar y hay que aprovechar eso.

- ¿Qué opina del vacunatorio VIP y del cumpleaños en Olivos?

- Me lo esperaba, no me sorprendió. Me enojó igualmente. Cuando uno sobreactúa moralidad y ejemplaridad, la otra cara es hacer todo lo contrario. Infantilizaron a la población con el dedito levantado e hicieron todo lo contrario y el resultado de eso va a ser que nadie cumpla nada. Hay que apostar a la docencia y a la responsabilidad individual.

- ¿Qué le dice la gente en las recorridas de campaña?

- Mucha gente de dice que es peronista pero que va a votar a nuestra lista. Hace poco un hombre grande me dijo 'yo soy peronista de Perón y Evita pero la voy a votar a usted y López Murphy porque estoy cansado de que me mientan y quiero tener gente honesta gobernando'. (NA)