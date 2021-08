La vacunación itinerante dio buenos resultados en Vista Alegre y planean continuar en otros barrios

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez, habló esta mañana sobre el plan de vacunación y destacó la actividad itinerante que se realizó el último fin de semana en el barrio Vista Alegre.

"Empezamos el viernes, de 14 a las 18, y fue mucha gente. Salimos a hacer una recorrida por Vista Alegre y encontramos gente que no se había acercado porque no había podido registrarse ni tenía un vacunatorio cerca. Nos acercamos a concientizar y varias personas fueron de forma voluntaria al vacunatorio. También encontramos personas que estaban imposibilitadas de moverse, así que fuimos a la casa", detalló Núñez Fariña sobre esta iniciativa "Casa x casa".

Indicó también que 320 personas pudieron vacunarse gracias a esa actividad y resaltó que "la idea es seguir haciéndolo los fines de semana, siempre teniendo en cuenta que la logística es muy importante: hay que saber cuántas vacunas tenemos para dar respuesta en el sector".

Hasta el momento se aplicaron en Bahía 309.173 mil dosis, de las cuales 209.274 corresponden al primer componente y 99.899 al segundo, de acuerdo con los números de Región Sanitaria I.

"Hoy estaríamos pasando las 100 mil segundas dosis aplicadas, que sería casi el 30 % de la población de Bahía Blanca", destacó Núñez Fariña.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Y agregó: "Estos datos nos dan alegría y fuerza para seguir trabajando. Se viene acercando mucha gente de manera voluntaria a cada una de las postas".

A su vez, sostuvo que la combinación de vacunas para completar el plan de vacunación "da el mismo o más resultado inmunológico" e indicó que "lo importante es que la gente se vacune, cierre el ciclo y tenga las dos dosis".

De todas formas, dijo que aquellas personas que no quieran recibir otra vacuna que no sea la Sputnik —porque ya recibieron la primera aplicación de esa vacuna— "deben cancelar el turno en la aplicación, y luego recibirán otro turno, pero la verdad con Moderna y AstraZeneca no hemos tenido inconvenientes".

"No hemos tenido deserción por vacunas heterólogas, solo casos particulares donde hubo recomendación médica de seguir con la Sputnik", aseguró.

Núñez Fariña también indicó que el tiempo entre primera y segunda dosis es "normalmente entre 60 y 65 días" y recomendó que aquellas personas que no vean movimiento en su aplicación "la desinstalen y la vuelvan a instalar", porque muchas veces el turno ya se envió pero no aparece en la aplicación.

Por último, resaltó que todas las semanas vienen recibiendo dosis para continuar con el plan de vacunación e insistió con que "evaluando la cantidad de dosis que tenemos, vamos a seguir con la vacunación itinerante los fines de semana".