Tristeza por la desaparición de un club en el que jugaron varios argentinos

Hay tristeza en las calles de Verona, Italia, luego de que el segundo equipo más famoso del ciudad, el Chievo, fuera desafiliado del Calcio Italiano.

Fundado en 1929 como Opera Nazionale Dopolavoro Chievo, el conjunto en el que pasaron varios argentinos, oficializó ayer su desaparición por problemas económicos que se profundizaron con la pandemia.

De hecho, el equipo de la ciudad del norte de Italia debía participar en la Serie B, pero no consiguió ningún comprador para que se hiciera cargo del club, perdiendo así su plaza, lo cual le impide participar de algún campeonato organizado por la Federación Italiana de Fútbol.



El Chievo Verona, recordado por su ascenso a la Serie A en la temporada 2001/02, podría competir en la Serie D (cuarta división), con la condición de que todos los jugadores, técnicos y personal del Chievo quedarían libres al no competir en la categoría para la que fueron contratados en un principio.





Sergio Pellissier, exfutbolista y referente del conjunto veronés, intentó salvar a su antiguo club de la quiebra, pero no contó con los recursos económicos para cumplir con su prometido.



"Lamentablemente, la historia de ese club que tanto me ha dado ha terminado hoy. Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Me esforcé mucho y tenía muchas esperanzas de poder reiniciar con otro club y continuar con esta fantástica historia, hubiera sido maravilloso, pero desafortunadamente no lo logré", escribió en Instagram.

Los argentinos que jugaron ahí: Julián Illanes, Mauro Burruchaga, Lucas Castro, Nicolás Spolli, Maxi López, Albano Bizzarri, Rubén Botta, Mariano Izco, Leandro Paredes, Adrián Calello, Gabriel Hauche, Santiago Morero, Mario Santana, Daniel Chafer y Francisco Barilaro.