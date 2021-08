Comienza la aventura de Zanotto y la selección argentina en el Premundial

Se pondrá en marcha hoy el campeonato FIBA Américas U16 masculino de básquetbol en Xalapa, México.

El mismo oficiará de premundial, al clasificar a los cuatro mejores equipos a la cita ecuménica del año próximo, en España.

La selección argentina, con el bahiense Matías Zanotto y dirigida por Leonardo Gutiérrez y Mariano Marcos, integrará el grupo A junto a Canadá, Brasil y México, rivales que enfrentará en ese orden entre esta tarde y el miércoles.

En ese sentido, la albiceleste debutará hoy a las 19.30 ante los canadienses, quizás el rival más duro de su grupo.

Luego de una fase regular de tres partidos, todos los equipos avanzarán a los cuartos de final y aquellos que ganen ese cruce clasificarán al Mundial U17, al margen de continuar compitiendo en las semifinales y el partido por el tercer puesto o la final.

Será la segunda experiencia de la camada 2005 representando a nuestro país, luego de haber conseguido el oro en el Sudamericano U14 de 2019.

Allí, Argentina se coronó campeón invicto superando al anfitrión Brasil en la gran final. En dicho certamen —además de Zanotto— estuvo el bahiense Santiago Candia, quien fue preseleccionado en esta oportunidad pero no logró quedar en el plantel definitivo.

El de Xalapa será un certamen de mucha incertidumbre después de casi dos años sin una competencia oficial estable para la gran mayoría de los países.

“Encontramos un lindo grupo de chicos. Si bien lógicamente la situación epidemiológica no nos permitió poder observar a todos los chicos de la camada, estamos muy conformes con el grupo que encontramos. Un grupo con mucho gol y buenos porcentajes, lo cual puede ser muy importante en estos torneos”, explicó Mariano Marcos.

"Y el otro punto fuerte es la capacidad atlética de los jugadores grandes. Son chicos altos con movilidad, con tiro, pueden defender el perímetro. Eso nos puede llevar a tener un equipo agresivo desde la defensa, que nos permita correr la cancha con los cinco jugadores”, añadió.

Fixture de la Selección:

Hoy, 19.30 vs Canadá

Martes, 19.30 vs Brasil

Miércoles, 22.30 vs México

Jueves, jornada libre

Viernes, cuartos de final

Plantel nacional:

Bases

Juan Ignacio Respaud (1,91m – 2005 – Obras Sanitarias)

Juan Francisco Peral Solana (1,81m- 2005 – Petrolero Argentino)

Thiago Sucatzky (1,79m – 2006 – Atenas de Córdoba)

Escoltas

Lucas Giovanetti (2,02m – 2005 – Estudiantes de Madrid)

Víctor Pérez Barrios (1,88m – 2005 – Villa San Martín de Resistencia)

Aleros

Juan Manuel Bocca (1,96m – 2005 – Honor y Patria de Capilla del Señor)

Drazen Sinigoj (1,93m – 2005 – Independiente de Neuquén)

Ala centros

Matías Zanotto (2,03m – 2005 – Stella Azzurra Roma de Italia)

Tiziano Prome (2,01m – 2005 – Bahía Basket)

Centros

Máximo Lomello (2,02m – 2005 – Atenas de Córdoba)

Joaquín López Lorenz (2,03m – 2005 – Obras Sanitarias)

Iván Pratto (2,07m – 2007 – Unión Central de Villa María)

Entrenador: Leonardo Gutiérrez

Entrenador: Mariano Marcos

Preparador Físico: Lucas Álvarez