Llega la séptima temporada de "Un vermut con la historia"  en el Café Miravalles

Por José Valle

El próximo jueves 26 de agosto a las 19 se realizará un nuevo encuentro del ciclo "Un vermut con la historia" en el Café Miravalles (avenida Cerri 777), donde se conjuga la música popular en vivo e interesantes historias.

En este caso, los periodistas Mariano Rossi y Fabian "Campera" Rodríguez junto al escritor y gestor cultural José Valle brindarán una charla titulada "¿Te acordás hermano?" donde contarán anécdotas y vivencias de fútbol, boxeo, periodismo, historia y mucho más.

Como en cada cita de este ciclo podrá disfrutarse de un espectáculo musical, en este caso a cargo de la reconocida cancionista Gaby "la voz sensual del tango". La entrada será libre y gratuita.

"El Miravalles" explica la naturaleza de una institución social que comprende elementos de antiguas pulperías, "esquinas", "boliches", cafés, bares, despacho de bebidas o figones. Pluralizamos porque al no presentar cada uno de esos nombres una figura tipo pura, "El Miravalles" reunió diversos elementos definitorios que son las raíces de antigua data, con las transformaciones propias de cualquier itinerario histórico, generadas por innúmeros factores, particularmente sociológicos y económicos. Simplificando el asunto: "El Miravalles" tuvo nombre y renombre como bar y como café, sin excluir las reales características de otros con funciones entrelazadas en el tiempo y composición social variopinta.

Nombre de montaña, de villa y municipio español, en la provincia de Vizcaya; creó aquí, en la ciudad de Bahía Blanca, un inmenso cúmulo de afectos y querencias, dispersas en todos los puntos cardinales, desde el momento de su fundación, por haberse instalado frente a la Estación del Ferrocarril Sud (hoy Roca), en la avenida General Daniel Cerri, receptando la presencia de viajeros, que se iban, volvían, o estaban de paso.

¿Qué artista de paso por la ciudad no recaló allí, alguna vez, para departir con buenos amigos en una improvisada tertulia?... Selectivo para no mezclar inadecuados operativos trasnochados. Los hermanos Visconti tuvieron allí su ámbito para compaginar frecuentes parlamentos, José Marrone, Luis Sandrini, Antonio Maida, Ezequiel Navarra, entre otros tantos, compartieron una copa en el Miravalles antes de tomar el tren. Y como si esto fuera poco, Carlos Gardel, de lo cual ya no existen dudas, por la cantidad de testimonios.