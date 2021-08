Trasporte Matu quiere seguir viajando hacia la conquista del doblete

En un equipo plagado de ex futbolistas de la Liga del Sur, Transporte Matu es uno de los pocos elencos de toda la competencia que sueña con el doblete. Ya finalista de la Copa Diego Armando Maradona, le resta conseguir un punto --mañana se pone al día ante 11 de Abril-- para meterse en la gran definición por el título del Torneo Preparación en la categoría Veteranos A.

Y fue el mediocampista ofensivo Mario Daniel Ocampo --más conocido como "Matu"-- quien le contó a La Nueva. la intimidad de un plantel que va por todo.

--¿Qué significa para el equipo jugar la Liga Comercial?

--Significa mucho porque vamos a pasarla bien. Es un buen momento para compartir con amigos y gente que siempre quiere seguir compitiendo.



--¿Cómo ves el torneo?

--Es un torneo lindo. Hasta el momento, sacamos una diferencia con respecto al resto, pero son partidos duros. Todos quieren ganar y eso hace que la competencia sea competitiva.



--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Que en todos los equipos hay jugadores que pasaron por el fútbol de la Liga del Sur. Creo que esa situación mejora el nivel del certamen.



--¿Qué mostró el equipo hasta acá?

--El equipo mostró carácter y mucha personalidad. Hemos arrancado perdiendo algunos partidos y nunca perdimos la calma. Y más allá de que hoy tenemos una buena diferencia, no nos relajamos y queremos seguir ganando.



--¿Por qué están donde están?

--Estamos puntero porque la mayoría de los integrantes del equipo se preocupan por hacer algo en la semana y tenemos mucha competencia por puesto. Como todos quieren jugar, la mayoría entrena y los resultados están a la vista.





--¿Qué análisis hacen de los partidos disputados?

--Sinceramente, la mayoría de los partidos jugados fueron complicados. La mayoría de los rivales juegan bien y, cuando venís bien, todos te quieren ganar. Nadie te regala nada.



--¿El objetivo inicial era el título?

--El objetivo principal era salir campeón. Nos armanos y jugamos para lograrlo. Se sumaron jugadores importantes en puesto que necesitábamos reforzar, como Nico Venticinque, Nicolás Ballesteros y Julián Serrat.



--¿A qué rival ves en una eventual final del torneo Preparación?

--Los rivales que van a competir son Teléfonos, Aguará y Dulce Hogar Kids.

--¿Qué final esperan ante Taller Paco por la Copa Maradona?

--Será una final difícil porque ellos son un equipo que juega bien y se conocen mucho. Claro que nosotros tenemos lo nuestro, estamos muy bien defensivamente y logramos mejorar mucho en el ataque. Hacemos goles y casi no nos convierten, a excepción de la semifinal que empatamos 3 a 3.





--¿Cómo vivís el fútbol en la actualidad?

--Lo vivo con mucha pasión. De hecho, acomodo la semana para jugar el sábado. No voy a cumpleaños, ni a ningún otro evento los sábados porque juego. Tal vez sea un error, pero lo siento así. Y me re caliento cuando uno del equipo falta por una pavada.



--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--Se extrañó mucho. Todos los días le preguntábamos a “Lucho? Lozano, nuestro delegado, cuando se reanudaba la competencia. Lo volvíamos loco, ja, ja.



--¿Cómo maneja el DT el hecho de tener tantos jugadores con recorrido en el fútbol liguista?

--Muchas veces a nuestro DT –el “Pollo” Solmoni-- se le complica porque, en comparación a otros años, somos muchos. De cualquier manera, tratamos de darle una mano y casi nadie se enoja. Es normal que alguno se enoje cuando queda afuera, pero al partido siguiente los hace jugar. Así, todos jugamos la misma cantidad de minutos.





A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? “Hay varios talentosos en el equipo, pero los de mejor pie son el 'Hueso' Gil y el 'Gato' Neudert”.



--¿Cuál es el más rústico? “Los más rústicos son Miguel Roja y el 'Tano' Brizzi”.



--¿Quién es el que no puede faltar nunca? “El que no puede faltar nunca es José Flores porque no tenemos otro, ja, ja”.



--¿Quién es el que más entiende el juego? “Nico Ballestero”.



--¿Cuál vive en una burbuja? “El de la burbuja es Diego Vallejos. De hecho, salió a jugar con el barbijo puesto y no se dio ni cuenta, ja, ja”.



--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? “El que no puede faltar nunca es 'Patón' Panis porque es quien organiza todo, compra la picada, canta, etcétera. Es completo. Por otro lado, el 'Hueso' Gil es el cocinero oficial”.

--¿Quién es el más divertido? “El más divertido soy yo; el capitán sin cinta, ja, ja”.

--¿Cuál fue el mejor partido del equipo en lo que va del año? “Hubo dos: contra Dulce Hogar Kids y Teléfonos”.

--¿El peor partido? “Uno contra Pinturería Colorshop. Empatamos 1 a 1”.

--¿Cuál fue el mejor gol del elenco? “Uno de cabeza que convirtió Nicolás Venticinque en el segundo palo tras un centro mío de tres dedos”.

--¿Qué gol se gritó más? “El 2 a 1 ante Teléfonos. Lo anotó el 'Patón' Panis”.

El perfil de “Matu”

--Nombre completo. Mario Daniel Ocampo.

--Fecha y lugar de nacimiento. 10 de agosto de 1978, en Bahía Blanca.

--Hijo de Mario Ocampo y Beatriz Iraldi. Hermanos: Lorena, Valeria, Horacio y Darío. Está casado con Patricia Ponce y es papá de Maite, Fiorella, Santiago y Ramiro.

--Trayectoria: Inferiores de San Francisco, Villa Mitre, Olimpo, Comercial, San Francisco, Argentino de Pigüé y Unión de Tornquist. Liga Bancaria: Crediva y Taller 4. Liga Comercial: Lucaioli y Transporte Matu.