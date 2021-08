Miguel Agüero: "Antepongo a todo que soy enfermero"

Por Walter Gullaci / wgullaci@lanueva.com



Miguel Agüero es uno de los referentes de mayor predicamento en el ámbito gremial de nuestro medio, como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Pero, además, resultó el candidato elegido por su ámbito para integrar la lista del Frente de Todos con vistas a acceder a una banca en el Concejo Deliberante.

Enfermero desde hace casi treinta años en el Hospital Municipal, es padre de tres hijas y un hombre que se fue moldeando frente a ciertas adversidades que le impuso el destino, pero que dejó atrás a fuerza de temperamento y gracias a su clara vocación de servicio.

“Fui el primer hombre en enfermería del Municipal que trabajó en el área de pediatría. Nunca dejé de ser aquel enfermero”, sostiene con orgullo.

1. “Hoy puedo decir, frente a la pandemia, que se ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la protección del trabajador sanitario. Y también en lo que respecta a la vacunación. El Hospital Municipal, es junto a otro de los 135 distritos de la provincia, el único que no tuvo fallecidos por Covid-19 dentro del personal sanitario”.



2. “En Bahía se realiza un trabajo muy importante en atención primaria de la

salud, que es un cordón clave de contención, aunque lamentablemente pasamos de contar con 56 salas médicas a sólo 32”.



3. “En el ´93 ingresé al Hospital como enfermero y hoy veo con satisfacción que hubo grandes cambios, últimamente de la mano de Gustavo Carestía, quien le cambió el ángulo, la perspectiva al Hospital”.



4. “Mi mamá y mis hermanas eran enfermeras. A mi papá, quien era el que más hablaba sobre los derechos del trabajador, yo lo acompañaba siempre a la Unión Obrera Metalúrgica, por lo que me une muchas cosas con la UOM. Conocí la CGT cuando sólo tenía 7 años de la mano de mi padre”.



5. “Los grandes conflictos con Héctor Gay tuvieron que ver más con los interlocutores. Los mandos intermedios no le iban con los mensajes claros. Hoy, por fortuna, tenemos una relación de diálogo constante, donde se puede trabajar, con una política de gestión que va de la mano”.



6. “El ADN de la persona es la palabra. Yo me conformo con la palabra. Si es ´sí’ es ´sí’. Y si es ´no’ es ´no’. Saber utilizar el ´no’ es muy importante. El líder debe utilizar a veces el ´no’”.



7. “Nosotros tomamos un sindicato que estaba anquilosado, que estaba mal, que no defendía los derechos del trabajador y al que le daba lo mismo una cosa que la otra. Me planteaba qué sindicato queremos, qué es lo que la sociedad está demandando hoy en día. Bueno, una cosa era que sólo se puedan tener dos mandatos como secretario general. Otra, que haya una participación activa de la mujer. Hoy, de hecho, somos el primer gremio a nivel latinoamericano que tiene paridad de género”.



8. “Días pasados Federico Susbielles decía que me entendió cuando yo me negué anteriormente a una candidatura. Creía que ir en el quinto puesto no era algo que representaba al sindicato, que por entonces se había peleado con el poder político, con el oficialismo, lo que era un mensaje muy fuerte que habíamos dado”.



9. “Federico tiene un liderazgo, pudo unir todo, y ese es un mérito ya que no todos pudieron hacerlo. Le cambió el ángulo, por ejemplo, al puerto. Hoy sabés lo que pasa allí, es un Puerto abierto”.



10. “Como líder uno sabe que va a tener compañeros consecuentes,

obsecuentes, pero lo que nunca hay que tener son rehenes. Cuando uno no está de acuerdo con el otro, es bueno decir ´fundamentame el por qué’”.



11. “La pregunta recurrente con mi candidatura a concejal es si me voy del Sindicato, y la respuesta es ´no’. No me voy a ir. Yo siempre voy a elegir la defensa del trabajador. Antepongo a todo que soy enfermero. Transitamos un momento clave para el trabajador municipal, porque se va a tocar la ordenanza del convenio colectivo de trabajo”.



12. “Si tengo la suerte de poder entrar al Concejo Deliberante voy a dar la pelea desde adentro. Ha habido muchos municipales que han sido concejales, pero ninguno presentó algo para el beneficio de sus compañeros: Si convertirte en político pasa por olvidarte de tus raíces, es lo peor que te puede pasar”.



13. “El que te hace la gestión es el empleado municipal. Todo termina en él. Acá tenemos desde un obrero de pico y pala a una neurocirujana reconocida a nivel nacional”.



14. “Si tengo que ir para atrás para ver dónde me paro recurro a mis tres hijas. Siempre di todo por los demás. A veces tomar decisiones no es sencillo, máxime cuando 16 mil personas dependen de la postura que uno adopta. Por eso es importante ponerse en el lugar del otro. Voy a cumplir 56 años, en lo que sería mi último mandato como secretario general si así lo quieren los trabajadores. Apunto a un semillero con gente muy joven que tiene muchas ganas de aprender”.



15. “Lo que no te mata te fortalece. Claro que pasé por muchas ingratitudes. Y por momentos duros de salud. El segundo cáncer que padecí me marcó mucho y para bien. Otra visión de la vida. Que 43 sindicatos te apoyen para que uno sea su candidato de un bloque sindical, te fortalece. Es un mimo”.

