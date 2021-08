Los hipotecados UVA marcharon al Congreso para exigir soluciones

En una marcha al Congreso, los deudores hipotecarios UVA le exigieron hoy a los legisladores una pronta solución a una problemática que arrastran desde hace años, advirtiendo que las ejecuciones de viviendas irán en aumento, producto de los aumentos de las cuotas, que siguen a los índices inflacionarios.

“Nosotros no generamos la inflación. Son ellos (señalando al Congreso) quienes deberían preguntarse como es posible que una política pública de acceso a la vivienda con cinco años de antigüedad hoy sea impagable para quienes la tomamos. Hoy tenemos 800 ejecuciones en marcha”, señaló Gabriela Spatari, referente del colectivo Autoconvocados UVA.

Agregó que “hace cuatro años pedíamos ante este mismo Congreso una ley de emergencia para que nos protegiera de lo que veíamos como muy probable, que es lo que estamos viviendo hoy. Se llegó el año pasado a incluirnos en la ley de solidaridad social y reactivación productiva, donde se decía que el Banco Central estudiaría mecanismos para mitigar los efectos negativos de esos préstamos. Nada de eso ocurrió hasta hoy”, manifestó Sparati.

“Todos los días escuchamos muchísimas cosas. Una de ellas es que con los UVA hicimos un muy buen negocio, porque nuestra propiedad subió de valor. Y yo me pregunto ¿sabrán que no es nuestra, sino que es del banco? Nosotros no somos gente que compró un piso en Puerto Madero, somos trabajadores que vivimos de un ingreso”, dijo la referente.

Sin solución hasta hoy

Rehenes de la procrastinación del actual Gobierno y del fracaso en la batalla contra la inflación del anterior, los tomadores de créditos hipotecarios UVA siguen esperando por una solución definitiva que les permita acortar la distancia en la carrera por la casa propia.

Es que, por un lado, aunque el mecanismo de ajuste de la cuota (en rigor, la inflación) demostró su eficacia a la hora de favorecer el acceso al crédito a la vivienda, la fuerte aceleración inflacionaria de los últimos años del macrismo obligó a barajar y dar de nuevo, tanto, que el propio expresidente Mauricio Macri decidió, en agosto de 2019, congelar la cuota que debían abonar los tomadores.

Meses más tarde y con la actual administración en el poder, Alberto Fernández se comprometió a resolver este inconveniente, aunque la pandemia forzó la extensión del congelamiento de Macri a través de dos nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En la actualidad, pese a que hay proyectos en danza, no se ha podido dar una solución definitiva a esta problemática.