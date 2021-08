¿El Rugby Championship se completará en Europa?

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El avance de la variante Delta del COVID-19 en Nueva Zelanda motivó a que el gobierno de Australia endureciera las medidas para aquellos viajeros provenientes de territorio neocelandés.

Las autoridades australianas implementaron cuarentena obligatoria de 14 días, en una medida que se extenderá en principio hasta el próximo lunes 23.

A nivel del Rugby Championship esta decisión supone un escollo inmediato en la agenda del torneo, ya que los All Blacks deben presentarse a jugar por la segunda fecha este sábado en Perth, a las 7.

De momento a Los Pumas no afecta porque el seleccionado argentino jugará el segundo ante Sudáfrica (sábado a las 12.05).

Pero sí tendrá impacto a partir de la semana siguiente ya que Nueva Zelanda será el rival de Argentina en la fecha 3, prevista recién para el sábado 11 de septiembre en Auckland (horario a confirmar).

Según informó el diario "New Zeland Herald", la situación en Nueva Zelanda pasó de "muy bajo riesgo" a "bajo riesgo".

Por otra parte la web Rugby Pass adelantó que Sanzaar, el organismo a cargo del Rugby Championship, analiza mudar lo que resta del torneo a ciudades de Europa luego del partido entre Los Pumas y Springboks.

Las ciudades tentativas son París, Londres, Cardiff y Dublín. Y una de las razones de esta decisión vendría por el hecho que se puede ingresar a Europa vía Singapur (desde Australia o Nueva Zelanda) sin necesidad de cumplir aislamiento.

Repasá lo mejor del debut de Los Pumas en el Rugby Championship 2021:

The Rugby Championship | South Africa v Argentina - Rd 1 Highlights



The @Springboks made a winning start to their Rugby Championship campaign, grinding out an opening win over @lospumas at home in Port Elizabeth.#RugbyChampionship #TRC2021 #RSAvARG pic.twitter.com/emhWegkRwJ