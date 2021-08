Activision presenta Call Of Duty: Vanguard con un hermoso teaser

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Este jueves 19 de agosto de 2021 se va a presentar oficialmente el trailer de Call Of Duty: Vanguard, dentro del mismísimo Call Of Duty: Warzone. Con motivo de este acontecimiento los jugadores podran ingresar de manera especial a uno de los mapas para vivenciar el evento, algo muy parecido a lo que viene haciendo Fortnite hace ya algún tiempo.

Lejos de generar comparaciones que no hacen mas que validar un punto, la idea de que los jugadores puedan disfrutar dentro de los mismos juegos a contenido multimedia es una idea maravillosa, cuyo punto mas alto todavía no lo descubrimos. Call Of Duty: Vanguard se centrara en la segunda guerra mundial, y por lo que pudimos llegar a ver en este teaser los gráficos van a estar a la orden del día.

Luego de lo que pudimos ver en materia de juegos bélicos con Battlefield 2042, estamos muy ansiosos por ver las nuevas propuestas que llevaran a cabo los grandes exponentes de este estilo de juegos.