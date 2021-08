¿Es seguro combinar vacunas contra el COVID? La respuesta de especialistas bahienses

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Ante la escasez de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el gobierno optó por combinar con otras variantes de la vacuna en el esquema de inmunización de personas a las que se les aplicó en la primera dosis.

Ello trajo aparejados un sinfín de dudas, interrogantes e inquietudes en toda la sociedad y particularmente en nuestra ciudad, donde ya existe una carrera contra el tiempo para evitar el impacto de la variante Delta del Covid 19.

¿Conviene aplicar la segunda dosis de otra vacuna o esperar?, ¿Es seguro y eficaz combinar vacunas?, ¿Puedo elegir cuál me doy?, son algunas de las inquietudes que respondieron especialistas bahienses, quienes coincidieron en la importancia de completar los esquemas de inmunización contra el coronavirus "lo antes posible" utilizando las combinaciones que probaron ser seguras y eficaces.

Precisamente, la semana pasada el Ministerio de Salud anunció que, a raíz de la evidencia científica internacional y nacional, las personas podrán elegir entre esperar la segunda dosis de la vacuna que ya se aplicaron o bien combinar esquemas de la siguiente manera: primera dosis de Sputnik V con AstraZeneca o Moderna y primera dosis de AstraZeneca con Moderna.

Todos los estudios que se han realizado de combinación de vacunas, tanto en el mundo como en Argentina, han demostrado que el esquema heterólogo es seguro y eficaz; esto significa que no generaron efectos adversos en tanto que la respuesta del sistema inmunológico fue similar o superior a los esquemas homólogos (dos vacunas iguales).

“Los esquemas mixtos están dando buenos resultados. Pero no sólo lo digo yo, sino que hay muchos trabajos científicos que avalan la combinación de vacunas. Y algunos indican que es hasta mejor que con la misma vacuna”, señaló Laura Giordano, jefa de Infectología del Hospital Interzonal Penna.

De todos modos, reconoció que si este planteo hubiera surgido dos meses atrás, quizás hubiera dudado en la respuesta.

Laura Giordano, jefa de Infectología del Penna.

“Porque no había un respaldo de estudios de otros países. Hoy no tengo dudas que la vacunación heteróloga es positiva en cuanto a resultados”, añadió.

En la misma línea se expresó el médico pediatra bahiense Carlos Alfredo Köhler, especialista en vacunación con posgrado en epidemiología y creador de la página vacunacion.com.ar, que fue declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Senadores y por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el 2005.

“La combinación de vacunas es realmente útil en esta carrera que estamos librando ante el ingreso de la variante Delta al país. Hace bastante tiempo que vengo sosteniendo esta estrategia, que recientemente se ha comprobado con el estudio que realizó el Conicet y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el que se llegó a la conclusión que hay evidencia sufienciente para avanzar en las combinaciones”, manifestó Khöler.

Diego Maurizi, Jefe del área de Infectología del Hospital Municipal Leónidas Lucero, detalló que, dada la problemática de producción y distribución de vacunas que existe a nivel mundial, la combinación de dosis es una “excelente” alternativa.

“Necesitamos terminar agosto con la mayor cantidad de gente posible con las dos dosis de la vacuna. Si hoy no tenemos la segunda dosis de la misma vacuna y tenemos a disposición una combinación, tenemos que ir a hacer la combinación", señaló el especialista.

Los tres facultativos resaltaron que, con una sola dosis aplicada, será muy difícil atenuar el impacto de la variante Delta en la ciudad.

“Con una sola dosis va a ser muy difícil frenar la escalada de Delta y seguramente traerá complicaciones al sistema sanitario. Según un estudio realizado en Reino Unido, se tiene el 33% de eficacia. Mientras que con dos dosis, esa eficacia crece al 90%. Por eso es crucial intensificar aún más el ritmo de vacunaciones”, manifestó Giordano.

Y agregó: “Estamos en una carrera contra el tiempo. Lo que sucede en Europa se replica aquí a los dos meses. Eso nos permite anticipar algunas cuestiones. Y hoy, el objetivo tiene que ser llegar a la segunda dosis en la mayor cantidad de población posible. De esa manera se logrará morigerar el impacto y evitar más muertes”.

Khöler también resaltó la diferencia de eficacia para frenar la veloz cadena de contagios que trae aparejada la nueva cepa originada en India.

Carlos Köhler, especialista en vacunación con posgrado en epidemiología.

“Hay mucha diferencia de eficacia con una dosis que con dos. Obviamente que siempre es mejor tener una que ninguna, pero cualquier vacuna que esté disponible es útil para combinar. No hay contraindicaciones en esta estrategia mixta. Solamente baja un poco el porcentaje de eficacia, pero ante la gravedad de la situación, que la baje del 93% al 87% no es significativo. Lo más importante es intensificar el ritmo de vacunación para cubrir, en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población con la segunda dosis”, dijo.

Maurizi explicó que la producción de anticuerpos tarda entre dos y tres semanas y por ello la urgencia en aplicar las segundas dosis.

Diego Maurizi, Jefe de Infectología del Hospital Municipal

“El marco ideal es que todo el mundo esté con una buena cantidad de anticuerpos para septiembre, que podría llegar a ser el momento donde tengamos circulación comunitaria de la variante Delta", puntualizó el jefe de Infectología del Municipal.

Giordano analizó las características de la variante que ya azota a la gran mayoría de los países del mundo.

“Claramente es muchísimo más contagiosa. Por eso es que ha predominado sobre el resto y produce una infección mucho más rápido; tiene un período de incubación mucho menor, con una carga viral mucho más alta, por lo cual la gente también al tener más cantidad de virus en la sangre tiene más cantidad de virus en sus secreciones respiratorias y, por ende, contagia más", resumió.

“El problema de esta pandemia son los negacionistas. Aquellos que no quieren vacunarse y que va a ser difícil de convencer. Por eso, creo que podría ser muy útil ir en busca de aquellos que están en duda aún, influenciados por el primer grupo. Aquellos que aún no se vacunaron porque dudan, tienen que saber que las vacunas tienen un trabajo muy serio y responsable detrás y que no puede haber 400 millones de médicos equivocados al recomendar la vacunación”, agregó Khöler.

¿Cómo se sigue en el país?

La aplicación de las dosis 2 de Sinopharm y Oxford/AstraZeneca avanza normalmente y se cumplen los plazos de 21 días en el caso de la vacuna china y cerca de 60 para Oxford/AstraZeneca.

El miércoles pasado llegaron desde China otros ocho millones de dosis de Sinopharm. Gran parte se utilizará para aplicar el segundo componente a los que recibieron Sinopharm en julio.

En los próximos días saldrán nuevos turnos para completar la vacunación tanto de Sinopharm como de Oxford/AstraZeneca.

Mientras tanto, continúa la vacunación de chicos de 12 a 17 años, con enfermedades previas, con la vacuna Moderna. La Provincia de Buenos Aires tiene todavía 300.000 que hipotéticamente tendrían que inscribirse, pero ya se sabe que los jóvenes suelen ser más resistentes porque piensan que el virus no les va a afectar en forma seria.

Quedan por supuesto los adolescentes sin enfermedades previas que todavía no están habilitados para inscribirse.

Todo indica que esa franja será vacunada con las vacunas Pfizer que llegan en septiembre y posiblemente con la Sinopharm que se autorizaría para esa edad. En China ya se aplica hasta a niños.

Además, ya están disponibles las primeras 300.000 dosis de la vacuna china-canadiense Cansino, de una sola dosis, que se mantienen a más de dos grados centígrados, es decir que se pueden usar pequeñas heladeras para acercarse a los barrios e insistir con la vacunación.

Por ahora, en la Argentina, el 40 por ciento de todos los mayores de 50 ya tiene aplicadas las dos dosis. El objetivo de agosto es superar el 60 por ciento y están los que dicen que se podría llegar al 70 por ciento antes del 31 de este mes.

¿Qué sucede en el resto del mundo?

Canadá, España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, y Dinamarca durante los últimos cuatro meses ajustaron el plan de vacunación contra el COVID-19 y habilitaron el intercambio de inoculantes de diferentes productores para su población.

En Alemania, hoy el intercambio de vacunas es opcional. La Canciller Angela Merkel se había aplicado la primera dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca en abril. En junio, accedió como segunda dosis a inmunizarse con la vacuna de ARN mensajero de la empresa Moderna de los Estados Unidos.

Uno de los primeros estudios de combinación de vacunas contra el COVID-19 fue realizado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Reveló que el enfoque mixto de las vacunas contra el COVID-19 ofrece una buena protección contra el virus pandémico. El ensayo se llama Com-Cov y analizó la eficacia de dos dosis de Pfizer, dos de AstraZeneca o una de ellas seguida de la otra. Todas las combinaciones funcionaron bien.

Incluso, en el ensayo en Inglaterra, los resultados del ensayo también sugirieron que las personas que han recibido dos dosis de la vacuna de AstraZeneca podrían tener una respuesta inmunitaria más fuerte si se les administrara una vacuna diferente como refuerzo si se recomendara en setiembre próximo.

En el estudio Com-Cov se analizó la administración de las dosis con un intervalo de cuatro semanas en 850 voluntarios de 50 años o más. Se encontró que la primera dosis de AstraZeneca seguido por la dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech indujo mayores anticuerpos y respuestas de células T que cuando las vacunas se aplican al revés (Pfizer/BioNTech seguida de AstraZeneca).

También en el Reino Unido se observó que ambas combinaciones indujeron mayores anticuerpos que dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. La mayor respuesta de anticuerpos se observó tras dos dosis de Pfizer/BioNTech, y la mayor respuesta de células T de AstraZeneca seguida de la vacuna Pfizer/BioNTech.

En tanto, el gobierno de España también apostó a la combinación de vacunas. Se impulsó el ensayo español CombivacS, con 663 participantes en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid como organización principal. Dos tercios de los participantes recibieron una inyección de la vacuna de BioNTech-Pfizer después de su inyección inicial de AstraZeneca. El último tercio no había recibido una segunda inyección en el momento de compartir los resultados iniciales.

En Alemania, se han realizado también dos ensayos observacionales que también demostrado beneficios del intercambio de vacunas. El 24 de julio pasado, la autoridad regulatoria de Europa sobre medicamentos, la Agencia de Medicina Europea (EMEA), informó sobre la estrategia de combinación o técnicamente “vacunación heteróloga” (“mix and match”).

Sostuvo en un comunicado que “hay buenas razones científicas para esperar que esta estrategia sea segura y eficaz cuando se aplique a la vacunación contra el COVID-19. El uso de una estrategia de vacunación heteróloga puede permitir que las poblaciones estén protegidas más rápidamente y hacer un mejor uso de los suministros de vacunas disponibles”.

Si bien reconoció que no estaba aún en condiciones de hacer una recomendación definitiva sobre el uso de diferentes vacunas, la agencia regulatoria europea resaltó que los resultados preliminares de los estudios realizados en España, Alemania, y el Reino Unido sugieren una respuesta inmunitaria satisfactoria y ningún problema de seguridad. Esperan más resultados pronto.

La vacuna Sputnik V fue parte de otro ensayo que probó combinación con un inoculante diferente en Azerbaiyán. Este trabajo demostró que la combinación de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca es segura para casos de infecciones contra la COVID-19 y no produce efectos secundarios. Ese estudio se realizó en Azerbaiyán y fue difundido por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de julio.

“Las dudas en nuestro país surgen porque siempre se dijo que la segunda dosis de la Sputnik era complementaria a la primera, a diferencia del resto que las segundas dosis eran refuerzo de la primera. Es verdad que la rusa tiene dos adenovirus distintos en sus dosis, pero no deja de ser una vacunación heteróloga en sí misma. Porque se estimula el sistema inmunológico con dos vectores diferentes. Algo similar sucederá combinándola con otras marcas”, señaló al respecto Laura Giordano.

Fernando Piumatti, jefe de Neumonología del Penna

En tanto, el doctor Fernando Piumatti, jefe de Neumonología del Hospital Penna, ya se había referido a este tema en una entrevista para “La Nueva”., indicando que la combinación de vacunas no traería dificultades en el organismo de las personas.

“En definitiva, con las vacunas, se intenta estimular las defensas de diferentes formas, inoculando una parte del virus, ya sea en AR sintético o parte del virus inactivado”.

Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus utilizan diferentes plataformas (tecnología); algunas son a virus inactivado (como la de Sinopharm), otras son de vectores virales no replicativos (como Sputnik V o AstraZeneca), otras de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).

"Una de las hipótesis de combinación es que si se utilizan distintas plataformas en un mismo esquema puede inducir respuestas inmunes diferentes que podrían ser complementarias y, por lo tanto, más eficaces", describió Piumatti.

“Hay que tener en cuenta que hay más de 150 vacunas en estudio, por lo que en algún momento la combinación se producirá. Y dentro de las que ya salieron y se están aplicando, se están desarrollando estudios sobre la factibilidad de mezclarlas”, cerró Piumatti.