Fernández se disculpó, dijo que fue "un brindis que no debió hacerse" y aseguró que "no volverá a ocurrir"

El presidente Alberto Fernández admitió esta tarde que "Fabiola (Yáñez) convocó a sus amigos para un brindis que no debió haberse hecho", reconoció que le faltó tener "más cuidado" y aseguró que "no va a volver a ocurrir", al referirse al escándalo que provocó la difusión de una foto del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, tomada en plena cuarentena, en julio de 2020.

En un acto desarrollado en la ciudad de Olavarría para reglamentar la ampliación de la Ley de Zona Fría, Fernández comenzó su discurso pidiendo "permiso" para "reflexionar de algunas cosas" antes de referirse a la normativa.

"Los pibes dicen que no soy un careta, y nunca lo he sido, nunca me he escondido, Néstor decía siempre que somos gente común con responsabilidades importantes. La pandemia empezó y nos obligó a cambiar de planes y poner restricciones, y les pedí a muchos que por favor nos acompañaran porque era necesario preservar la salud de todos", rememoró Fernández.

"Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió en una ciudad porque iban ministros, secretarios, empresarios, gobernadores, actores, futbolistas. Gente que tenía problemas y que necesitaba ser oída. Y una de las cosas que tengo como presidente es la necesidad de escuchar a todos para resolver problemas", agregó.

"En ese contexto, el 14 de julio (de 2020), día del cumpleaños de Fabiola, mi querida Fabiola convocó a sus amigos para un brindis que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, Claramente lo lamento. Mirado en retrospectiva, debí haber tenido mas cuidado, que no lo tuve evidentemente", señaló el jefe de Estado.