El titular de la Liga de Suárez dice que no discrimina a una chica que quiere jugar en un club

El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Ernesto Palenzona, quien además es abogado, sostiene que no discrimina a la niña que quiere fichar para jugar en el club Empleados de Comercio de Guaminí en las inferiores sino que las normas indican que no existe el fútbol mixto.

A su vez dijo que “nada más alejado de la realidad, ojalá pudiera jugar, pero nosotros somos una Liga que responde a un organismo superior que a su vez responde al máximo ente en el fútbol argentino que es la A.F.A y establecen que no existe el fútbol mixto en categorías competitivas”.

Palenzona mencionó que “hace un año el club consultó sobre la posibilidad de fichar una mujer en su club. La Liga Regional no tiene fútbol femenino porque los clubes no se organizan, no está creado el departamento de fútbol femenino, ojalá estuviese, sería un espectáculo más, pero tiene un costo”.

Pasado el año, el Consejo Federal se expidió y dijo que no se puede fichar. “Este año nos mandan la ficha de una nena y no la pudimos recibir. Yo estoy en las antípodas de la discriminación, pero la Liga depende del Consejo Federal que a su vez depende de A.F.A y ellos nos dicen que no está reglamentado el fútbol mixto”.

Palenzona agregó que para actuar de otra manera debe existir un dictamen que surja de un organismo como por ejemplo el Inadi o una sentencia judicial, pero hasta el momento no existe. “Yo no puedo ir en contra de un superior, salvo que exista una presentación judicial al respecto”.

Entre otras cosas acotó que “no es nuestro problema si otras ligas lo permiten, porque no sabemos si existen planteos judiciales o administrativos que así lo permitan. Yo tengo que hacer las cosas bien, todo se puede hacer más amplio siempre y cuando las normas lo establezcan”.

Por otra parte el presidente de la Liga Regional de Fútbol sostuvo que “el fútbol femenino merece una Liga, son muchas las mujeres que quieren jugar, son los clubes los que deben plantearse si económicamente pueden realizar los torneos”.

“Esta institución está federada y debe respetar las normas que existen, estoy de acuerdo en que juegue, pero debe haber un organismo extra futbolístico me diga que sí se puede”, finalizó.

"El año pasado, antes del inicio de la pandemia, hicimos el intento de ficharla en la Liga Regional de Coronel Suárez y nos dijeron que no, porque era una nena y AFA no contemplaba el fútbol mixto. Pasó la pandemia, no hubo fichajes y cuando volvió la actividad, se llevó las fichas de todos sus compañeros y la de Emma, pero se comunicaron con el representante del club y le contestaron lo mismo: que no podían ficharla", contó la mamá de Emma (12), en el programa De Palabra que se emite por CNN Bahía Blanca.

Cabe recordar que a diferencia de la Liga Regional de Coronel Suárez, en la Liga del Sur de nuestra ciudad, las mujeres pueden jugar en mixto hasta la categoría 2008, mientras que a partir de los 14 años lo hacen en fútbol femenino.

No obstante, existe un precedente donde la entidad madre del fútbol liguista le permitió a una nena de 14 años continuar jugando en mixto, dado que el club al que representa, Vista Alegre, no cuenta con la disciplina femenina.