Denuncian al INADI a la Liga de Fútbol de Coronel Suárez por no dejar jugar a una nena

Sora, la madre de Emma, una nena de 12 años a la cual no dejan jugar para su club de Guaminí en la Liga Regional de fútbol de Coronel Suárez por el hecho de ser mujer recurrió a una instancia judicial y realizó una denuncia ante el INADI para que le permiten hacer lo que ama.

"El año pasado, antes del inicio de la pandemia, hicimos el intento de ficharla en la Liga Regional de Coronel Suárez y nos dijeron que no, porque era una nena y AFA no contemplaba el fútbol mixto. Pasó la pandemia, no hubo fichajes y cuando volvió la actividad, se llevó las fichas de todos sus compañeros y la de Emma, pero se comunicaron con el representante del club y le contestaron lo mismo: que no podían ficharla", contó la mujer en el programa De Palabra que se emite por CNN Bahía Blanca.

Cabe recordar que a diferencia de la Liga Regional de Coronel Suárez, en la Liga del Sur de nuestra ciudad, las mujeres pueden jugar en mixto hasta la categoría 2008, mientras que a partir de los 14 años lo hacen en fútbol femenino.

No obstante, existe un precedente donde la entidad madre del fútbol liguista le permitió a una nena de 14 años continuar jugando en mixto, dado que el club al que representa, Vista Alegre, no cuenta con la disciplina femenina.

"El año pasado ya existía otro caso de una nena y a partir de eso, en mayo mandé el caso al INADI y ahora están evalundola", comentó Sora.

Al mismo tiempo, la mujer señaló que "sus compañeros jugaron el último sábado, retomando la actividad después de mucho tiempo, y Emma estaba muy triste porque ella veía venir de que en algún momento no iba a poder jugar, aunque recién cayó cuando esto ocurrió el fin de semana".

Sora manifestó que "todos en el club quieren que Emma juegue. La institución nos acompaña y por eso también presentó la ficha en la Liga. Nosotros como padre tomamos la posta de ir más fuerte con esta lucha. El padre de Emma, Eduardo, jugó toda su vida en el mismo club que ella y para mí, como madre, es un compromiso que tengo con Emma, porque ella ama jugar al futbol".

"A medida que me voy informando es que me doy cuenta que esto es un tema de esta Liga especialmente, si bien en el descargo ellos consideran que acatan el reglamento, que no existe discriminación y que el que no avala el fútbol mixto es la AFA. Solamente pido un poquito de apertura mental", cerró.