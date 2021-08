Trotta: "Nuestra expectativa es que vamos a poder sostener la presencialidad"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo esta tarde en un mano a mano con La Nueva. que si bien no se sabe cómo va a ser el futuro ante la posible propagación de la variante delta, "la expectativa es poder solidificar y sostener la presencialidad en nuestras aulas".

"Hoy en toda la Argentina estamos con presencialidad, con la aplicación de protocolos que fueron aprobados de manera unánime. Y si analizamos las decisiones que tomamos en 2020 y toda la evidencia que fuimos construyendo, en este 2021 podemos ver con claridad que las decisiones han sido distintas", destacó el ministro Trotta, quien también remarcó la importancia del robustecimiento del sistema sanitario, el mayor conocimiento social de lo que ocurre y el avance del plan de inmunización.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el ministro sostuvo que "el año pasado tenía que haber nulo o muy bajo nivel de contagio" para que haya presencialidad, que "es lo que nos decían los especialistas y votaron todas las jurisdicciones", aunque "después lo dejamos sin efecto" para volver a las aulas.

De esa manera, explicó que a partir del impacto de la segunda ola se estableció únicamente el criterio de "alarma epidemiológica" para suspender la presencialidad, situación que "nos generó conflictos con algunas jurisdicciones, pero era lo que nos decían los especialistas".

A su vez, indicó que ante la posible propagación de la variante delta "probablemente las decisiones sean distintas porque seguimos avanzando con el proceso de vacunación y ya tenemos casi el 60 % de la población con una vacuna y casi el 20 % con dos dosis, y todo eso implica que podemos tener más circulación pero el impacto en internaciones y mortalidad es muy inferior".

"Estamos en un escenario distinto y la expectativa, a pesar de la incertidumbre, es que vamos a poder sostener la presencialidad", dijo Trotta.

Con respecto a la conectividad, señaló que "la pandemia iluminó la desigualdad: nadie la puede ignorar, y bienvenido sea porque lo que se ignora no se transforma".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El ministro aseguró que la conectividad es "una herramienta importante" para la continuidad educativa y para evitar las desigualdades que genera la brecha tecnológica. En ese sentido, cuestionó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de suspender el programa Conectar Igualdad y celebró la decisión del actual mandatario de restituirlo.

"En la gestión de Cristina Kirchner se distribuyeron 5 millones y medio de computadoras, y en la de Macri solo 800 mil computadoras, que dejaron de ir a los estudiantes para estar en los gabinetes de las escuelas", detalló Trotta.

Además, remarcó que "este año hemos triplicado la inversión de nuestro plan de conectividad, que incluye el desafío de que antes que termine la gestión de Alberto Fernández tengamos el 100 % de los 55 mil establecimientos educativos conectados a la web, cuando hoy solo tenemos el 45 %".

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las declaraciones del presidente de Toyota en Argentina, quien planteó que en la planta de Zárate estaban buscando alrededor de 200 personas para sumar al personal pero se hizo muy difícil encontrar gente con el secundario completo.

"Me sorprende [lo que dijo] por el trabajo que el Gobierno, el sindicato del sector y la propia empresa estamos llevando adelante con las escuelas técnicas. Me parece que es una mirada superficial del gerente de la compañía, creo que tiene que ser mucho más responsable. Por supuesto que tenemos un enorme desafío en el nivel secundario, pero la escuela es la herramienta de transformación social y estamos trabajando", afirmó Trotta.

Y agregó: "Este año estamos llegando a más de 850 mil jóvenes con las becas Progresar, con 50 millones de pesos adicionales que estamos invirtiendo en una juventud argentina que tiene vocación de progreso y pide que la acompañen".

En ese sentido, el ministro pidió "seguir trabajando con diagnósticos verdaderos, no con slogans que no representan el esfuerzo y el trabajo que se lleva adelante".

Por último, señaló que "ha sido un año y medio de pérdida, de angustia y de dolor, también en la educación", pero aclaró que no coincide con algunos organismos que hablan de la pérdida de una generación.

"Yo no comparto esa mirada fatalista porque es resignarse al no progreso. Y hay que contextualizar: más allá de la pandemia, el gran problema de la Argentina es la desigualdad. Este año y medio implicó grandes complejidades a pesar de los esfuerzos, y ha visibilizado lo que muchos quisieron ocultar, pero la tragedia educativa no surge en la pandemia", aseguró.

"Si queremos que la escuela sea la principal institución de transformación social, todas las fuerzas tenemos que hacernos cargo de construir políticas para llevar adelante las transformaciones. Por eso, nosotros planteamos volver a discutir en el Congreso el horizonte que queremos, una ley de justicia educativa", cerró.