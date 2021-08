Horizon: Forbidden West retrasa su lanzamiento hasta 2022.

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Uno de los principales caballos de batalla de PlayStation para la nueva generación de consolas vio su fecha de salida movida hasta 2022. Hermen Hulst, antiguo director de Guerilla Games, ya había admitido que la fecha estimada era para finales del 2021 pero que no todo esta escrito sobre piedra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esta noticia no fue la única mala que tuvo que dar Sony a sus consumidores en el ultimo tiempo, ya que dos meses atrás se confirmaba que God Of War: Ragnarok también iba a posponer su fecha de lanzamiento hasta el 2022. No es de extrañarse que estas cuestiones empiecen a pasar cada vez con mas frecuencia, ya que para cumplir con los objetivos planteados por los inversionistas, las empresas desarrolladoras terminan aceptando deadlines imposibles de cumplir. Como siempre decimos preferimos esperar mas tiempo y que el juego salga en las mejores condiciones posibles.

Ahora solo nos queda averiguar quienes serán los encargados de darle vida a esta consola por lo que queda del 2021.