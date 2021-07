Gómez Fredes, tras el podio en Concordia: "Nadie sabe lo que se trabaja en función de un resultado"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Más de 15 años debieron pasar para que el piloto pigüense Fernando Gómez Fredes (44) vuelva a subir al podio en la Clase 2 del Turismo Nacional.

El trofeo acreditado en la pasada competencia desarrollada en Concordia (Entre Ríos), válida por la sexta programación del certamen, significó mucho más que un tercer puesto propiamente dicho.

Para el pigüense, la consolidación en los primeros planos, potenciada en parte por el cambio de auto hace dos fechas, no hizo más que ratificar su vigencia y demostrarle que aún está a la altura de la exigente divisional, que en la década pasada lo tuvo como protagonista excluyente.

"Fue un resultado que coronó todo el trabajo realizado desde 2019, cuando decidí retomar al automovilismo nacional y al Turismo Nacional. Siempre tuve la mira puesta en tratar de volver a ser protagonista y pelear por carreras como supe hacerlo hace muchos años. No es fácil reunir todas las partes que componen un buen equipo", contó Fernando.

"Lo primero que sentí al cruzar la meta fue mucha emoción. Nadia sabe más que uno lo que se trabaja en función de un resultado. Automáticamente se me vino a la cabeza la familia, sobre todo mi padre que me acompaña a cada carrera. Pero todos ponen su parte, hasta mi abuela de 90 años", agregó.

--¿Qué tan difícil fue el regreso en su momento?

--Fue más duro de lo esperado, aunque de entrada sabía que no sería sencillo. A mediados de 2019, cuando los resultados fueron apareciendo gracias al cambio de auto (cambió el Corsa y el Peugeot 208 por un Nissan March), me había esperanzado mucho. Pero en 2020, pandemia mediante, las cosas no fueron para nada bien y se terminó complicando mucho.

En ese periplo de sin sabores y respuestas, en gran parte por la inferioridad técnica de la marca Nissan (recibió un plus reglamentario al tiempo de apostar por el cambio), Gómez Fredes analizó la posibilidad de dar un paso al costado.

"Era una decisión tomada antes de Buenos Aires (NdR: cuarta fecha). Esperamos que luego de las tres primeras carreras haya alguna evaluación y modificación en el reglamento en beneficio del March, pero al no producirse la idea era, si no surgía otra opción, bajarme y no seguir. No tenía sentido seguir así, sin las herramientas indicadas", confesó.

"En ese momento no teníamos opciones claras o más competitivas que el Nissan. Pero afortunadamente, casi sobre el límite de la fecha de Buenos Aires, surgió la posibilidad de cambiar al Toyota Etios y allí el crecimiento fue muy grande en poco tiempo", aclaró.

--¿En algún momento pensaste en bajar los brazos o que no estabas a la altura?

--Digamos que la esperanza es lo último que se pierde. Muchas veces uno evalúa si el camino tomado es el correcto. En mi caso tuve la suerte de seguir corriendo a nivel zonal en karting de asfalto, con muy buen parque de pilotos, que además de entrenarme me mantuvo competitivo. Los buenos resultados me hicieron ver que todavía estaba bien y que podía hacerlo. Por eso decidí seguir intentando.

Viedma, 2005. Último podio de Gómez Fredes (Nº3) hasta la cita de Concordia del fin de semana pasado. Aquí, el pigüense persigue a Ignacio Boero.

Lejano en el tiempo

Fernando Gómez Fredes es uno de los pocos representantes regionales de la "vieja guardia" que continúa en actividad y con buen suceso. Allí podemos incorporar también, aunque se inició unos cuantos años después, el villalonguense Adrián Percaz.

Luego de un paso previo en zonales, el pigüense debutó en la Clase 2 en 2000, con una humilde estructura propia con sede en su Pigüé natal. Aunque su época de gloria fue al tiempo, recién en la temporada 2004, cuando ganó finales y pintó el "3".

"La categoría cambió mucho. Los autos son otros y la evolucion técnica fue enorme. No es más un auto standard modificado para competencia; ya es un vehículo de carreras puro, con elementos especialmente preparados, como la caja y los frenos. Eso hace que sea más rápido y más competitivo. Y ni hablar de la implementación de la tecnología, como el GPS, que ayuda enormemente a pulir detalles y a equiparar", aclaró.