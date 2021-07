Stolbizer dijo que Manes luchará contra la grieta y "no descalificará al adversario"

La titular del GEN, Margarita Stolbizer, reiteró hoy su apoyo a la candidatura de Facundo Manes por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, al considerar que es un hombre de "bien" que "no descalificará al adversario" para luchar contra "la grieta".

Al respecto, la dirigente sostuvo que para el espacio que lidera ir a una PASO dentro del frente opositor "facilita tener una identidad propia" y que, además, les permite "discutir el futuro de la Argentina y un proyecto de país".

Sobre Manes, afirmó: "Es una persona que viene con un capital de ideas y proyectos. A nosotros nos entusiasma".

Acerca de la candidatura del neurocientífico, Stolbizer precisó que "Facundo Manes no es un 'personajote' que sacaron de cualquier lado para ir a convocar, es un hombre que viene con un capital propio, es un intelectual con ideas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Además, consideró que "él no va a jugar a una campaña para descalificar al adversario", y evaluó que "la grieta permite ganar a quienes la practican, pero es mala para el país", al enfatizar que está "bastante desencantada con el debate de la política en la argentina".

Stolbizer consideró que "la polarización no es el problema, lo malo es el rechazo permanente de una sobre la otra sin conversar y, lo cierto que no hay gobiernos que hagan todo mal, todo bien".

Por otra parte, al ser consultada sobre su alianza con el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, en las elecciones del 2017, respondió "yo no me voy a arrepentir de ese acuerdo electoral", pero ya no tiene relación con el tigrense.

De inmediato, dijo estar sorprendida por esa consulta y planteó en ese sentido por qué no le preguntan lo mismo "ni a (Julio) Cobos, ni a (Martín) Lousteau ni a (Graciela) Ocaña por Cristina (Kirchner)", recordó. Seguidamente, aclaró: "Yo fui parte del Gobierno de la Alianza que fue una de las frustraciones más grandes de la historia de nuestro país". (NA)