Una participante de "La Voz Argentina" conmovió a Montaner con su historia de vida

Luciana Irigoyen (28) llegó a "La Voz Argentina" desde Río Cuarto, Córdoba, en un momento complicado de su vida, pero con la idea de que la música la ayude a superar su tristeza. "Yo vengo de familia de músicos, pero todos cantaban, menos yo: me daba vergüenza, no me animaba. Un día fuimos a un karaoke y mi mamá me dijo: ‘Te regalo 100 pesos si cantas’. En ese momento, en el año 2003, 2004, era mucha plata, no lo alcancé a pensar que ya estaba arriba del escenario", recordó en diálogo con Marley.

Y señaló que aquella ocasión marcó su rumbo: "Cuando bajé de cantar, la gente del lugar me preguntó si no quería empezar a trabajar con ellos los fines de semana, cantando algunas canciones. A partir de ahí, sentí que la música no solamente era un lugar en el que la gente me aplaudía, sino que cualquier cosa que me pasara con la música, podía calmar lo que fuere".

Con determinación, se subió al escenario para cantar "Marinero de luces", de Isabel Pantoja, en su audición a ciegas. Y sin conocer su historia, al escuchar los primeros versos del tema, Mau y Ricky y Ricardo Montaner se dieron vuelta para invitarla a formar parte de sus respectivos equipos. "Tienes un don que va un poco más allá de la música, de la voz que tienes, que es exquisita", le dijo el autor de "Tan enamorados" y quiso saber cómo es la relación de la participante con su familia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Mi mamá murió hace un mes y pensé que no iba a volver a cantar nunca más. Se fue en mis brazos mientras yo le cantaba 'La Gloria de Dios'", explicó la joven cordobesa, en referencia a una de las canciones de Ricardo.

Y continuó: "Dije que no iba a cantar más, pero como era 'La Voz Argentina'… que es algo que ella quería para mí, dije que sí. Es mi primera vez arriba de un escenario después de la partida de mi mamá".

Finalmente, Luciana eligió sumarse al equipo de Montaner, quien se conmovió hasta las lágrimas y le hizo una importante promesa. "Quiero que sepas que valoro eso que acabas de decir y que hoy tu mamá está disfrutando desde el cielo viéndote triunfar. Vamos a cantar 'La gloria de Dios' antes de que termine el programa y te voy a llevar de la mano hasta la final".

Minutos más tarde, en diálogo con la producción, el cantautor contó los motivos por los que la eligió.

"Me encantó su voz, divina voz. Con Luciana me pasó algo muy personal. Tocó mi corazón directamente con lo que me dijo. Hizo una confesión que tocó, yo estoy seguro, el corazón de toda la Argentina. Tengo un especial motivo para ponerle más empeño para que llegue más lejos aquí en 'La Voz'", manifestó.