Imágenes y resultados: en Pacífico empieza a respirarse aire de definición

La "Copa Tesei" de tenis, el tercer torneo puntuable del año para el circuito bahiense amateur con disputa en el Club Pacífico, conoció en la víspera al primer semifinalista de Primera División de Varones.

Hablamos de Federico Martínez, quien venció al Nº1 del ranking local, Franco Di Giorgio, por 7-5 y 6-4 (su primer éxito ante Café en torneos locales), en la primera llave de semifinal desarrollada hasta el momento.

El restante cruce lo tendrá como animador al joven ascendente Andrés Medús (h) y al ganador del duelo que protagonizarán Juan José Seminara y Franco Deni, partido que, aprovechando el feriado, posiblemente se dispute el próximo viernes.

Asmismo, la categoría Intermedia definió a sus finalistas. Ellos son Tomás Santos, verdugo de Fernando Buezas en la ronda previa, y Eloy Errazquin, ganador del choque de semifinales ante Agustín Pavolini.

También están confirmados los cruces decisivos en Tercera (Mauricio Pavin vs Ezequiel Saucedo) y en Quinta (Ezequiel Ibarra vs Federico Mancinelli); no así en Segunda y en Cuarta, donde aún restan disputarse un par de encuentros.

El próximo fin de semana, además de conocerse a los campeones de todas las divisionales, comenzará a disputarse el certamen de damas.

Resultados

Primera

--Cuartos de final: Franco Di Giorgio a José Ubici, 3-6, 6-4 y 6-3; Federico Martínez a Iñaki Claverie, 6-3 y 6-1, y Andrés Medus a Facundo Alende, 6-4 y 6-4. Resta duelo entre Juan José Seminara y Franco Deni.

--Semifinal: Federico Martínez a Franco Di Giorgio, 7-5 y 6-4.

Intermedia

--Cuartos de final: Fernando Buezas a Manuel Más, 3-6, 7-6 y 10-6; Tomás Santos a Damián García, 6-0, 0-6 y 10-7; Eloy Errázquin a Maximiliano Görg, 6-3 y 6-2, y Agustín Pavolini a Germán Fonseca, 2-6, 6-4 y 10-3.

--Semifinales: Tomás Santos a Fernando Buezas, 6-2 y 6-2; y Eloy Errázquin a Agustín Pavolini, 6-4 y 6-1.

Segunda

--Cuartos de final: Juan Segundo Ayunes a Marcos Aguirre, 6-2 y 6-1; Roberto Menavide a Federico Mantel, 7-6 y 7-5; Guillermo Reggiani a Gastón Cardano, 3-6, 6-3 y 11-9; e Ignacio Cervini a Cristian Yeguerman, 6-3 y 6-3.

Tercera

--Cuartos de final: Mauricio Pavin a Matías Argat, 6-0 y 6-1; Juan M. Ramírez a Mariano Franciulli, 6-1, 4-6 y 11-9; Gabriel Jalil a Mauro Valeri, 6-4 y 6-2, y Ezequel Saucedo a Nahuel Argat, 6-2 y 6-4.

--Semifinales: Mauricio Pavin a Juan M. Ramírez, 6-2 y 7-5, y Ezequiel Saucedo a Gabriel Jalil, 7-6 y 6-3.

Cuarta

--Cuartos de final: Franco Devaux a Adriano Servino, 6-2 y 6-3; Gonzalo Annibali a Tomás Amaya, 6-3 y 6-4, y Matías Veroiza a Hugo Schmunk, 6-4 y 6-4.

--Semifinal: Gonzalo Annibali a Matías Veroiza, 6-0 y 6-1.

Quinta

--Cuartos de final: Ezequiel Ibarra a Mario Romeo, 2-6, 6-4 y 11-9; Darío Marconi a Cristian Velazco, 6-4 y 6-4; Diego Collazos a Juan Loffredo, 2-6, 6-4 y 10-2; y Federico Mancinelli a Federico Etcheverry, 5-7, 7-5 y 10-0.

--Semifinales: Ezequiel Ibarra a Dario Marconi, 6-2, 3-6 y 12-10; y Federico Mancinelli a Diego Collazos, 6-3 y 6-4.