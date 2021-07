El presupuesto anual que se agotó en 6 meses y el nuevo proyecto innovador de “Pepe”

--Hola Juan, pensé que con este frío no ibas a aparecer.

--¿Alguna vez te fallé en estos 39 años de amistad?

--Como todos los domingos, te voy a pedir, para empezar, algo que haga ruido. Supongo que algo tendrás…

--Te reitero: nunca te dejé a pie y no lo pienso hacer. De arranque, tengo un tema que indigna…

--Uhh… ¿qué pasó?

--Pasa y lamentablemente seguirá pasando.

--Cortá con generar expectativa y largá lo que trajiste.

--¿Sabés lo que es el Midazolam?

--Ni idea.

--Bueno, por lo que me explicaron es una especie de sedante que se les suministra diariamente a los afectados de Covid-19.

--Aún no entiendo a dónde querés llegar…

--En abril del año pasado una dosis de 15 mg costaba 56 pesos. En abril de este año pasó a valer 518 pesos, es decir, tuvo un aumento del 1.000 por ciento.

--Una locura.

--Nadie lo dice, pero el gobierno nacional en esto tiene un muy buen tema para profundizar, así como lo hace, por ejemplo, con el precio de la carne.

--¡Que vivo! El impacto en la gente no es el mismo.

--Ojo que este tipo de insumos tiene un consumo elevadísimo en los hospitales, al igual que todos los medicamentos para el Covid, que se incrementaron en proporciones similares. Fijate, por ejemplo, que el Hospital Municipal prácticamente ya agotó el presupuesto que tenía para medicamentos este año y la Muni salió a quitar recursos de otros lados.

--No quiero ni pensar en el impacto que tiene en los hospitales privados.

--Altísimo. No lo dudes.

--El otro día fui a la guardia de un hospital privado y noté cierto malestar en el personal. ¿Tiene que ver con ésto que me contás?

--En las crisis, todo tiene que ver con todo, pero ese fastidio se replica en todos los trabajadores de los nosocomios que dependen de los ingresos genuinos, porque creen que el esfuerzo que ponen para luchar contra el coronavirus no se ve reflejado a fin de mes, cuando cobran el sueldo.

--El gremio de Sanidad había anunciado medidas de fuerza, que finalmente se frenaron por el dictado de la conciliación obligatoria.

--La situación se agrava puntualmente en los cuatro hospitales privados (Italiano, Español, Privado del Sur y HAM) y parece no tener solución sencilla. Porque del otro lado del mostrador, los empleadores dicen que el dinero recaudado no les alcanza ni siquiera para pagar los sueldos actuales y mucho menos para abrir una nueva paritaria. Se quejan que el Estado les dejó de pagar el REPRO, que los ayudaba a completar los salarios, e incluso analizan pagar el aguinaldo en dos partes.

--Para calentar aún más el clima me dijeron que el personal no cobró todavía el bono de 6.500 pesos que prometió el gobierno nacional el 19 de abril. ¿Es así?

--Eso sí pasa en los 8 hospitales de la ciudad, que ya elevaron hace un tiempo la nómina de personal como el Ministerio les solicitó oportunamente. Según me dijeron, empezarían a pagarlo esta semana y se extenderá hasta septiembre. Hay que ver si cumplen, porque la paciencia se está agotando.

--Al menos en estas semanas bajó la cantidad de contagiados.

--Lamentablemente no va a durar mucho. Según todos los especialistas de nuestra ciudad, la tercera ola de infectados es inevitable y a corto plazo.

--¿Te parece? Mirá que ya hay mucha gente vacunada.

--Sí, pero la gran mayoría con una sola dosis. Te doy los datos para ser muy claro. Hasta el viernes inclusive, había en la ciudad 129 mil vacunados con una dosis y solo 26.500 con el esquema completo, bastante menos del 10% de la población. Y estamos hablando que se viene la variante Delta, que es mucho más invasiva que las anteriores. No por nada en los países del primer mundo ya están hablando de una tercera vacuna como refuerzo a las dos anteriores. Y a eso le tenés que sumar las vacaciones de invierno, que van a generar una mayor circulación comunitaria.

--Pensé que pronto empezábamos a ver la luz al final del túnel.

--Es que el control de la pandemia no está tan lejos, pero va a depender indefectiblemente de completar el esquema de vacunación. Los más optimistas estiman que para septiembre podría regresar cierta normalidad; otros, más conservadores, dicen que habrá que esperar hasta fin de año. Lo real es que el 7 de mayo fue el última día que no se reportaron fallecidos en nuestra ciudad.

--Descomprimamos un poco y pasemos a nuestros habituales temas comerciales. ¿Te parece?

--Dale, y si bien hoy es muy difícil viajar a Europa, me dijeron que a partir de mañana se podrá vivir una experiencia parisina en la esquina de Sarmiento y Mitre.

--¡Me interesa! Contá algo más.

--Después de tanto esperar, Alejandro, Juan Cruz y Fernando, los dueños del proyecto Eclarir (Pattiserie et cafe) me dijeron que por fin mañana abren la gran inversión que han hecho. Van a ofrecer pastelería francesa de primer nivel, excelentes almuerzos típicos de ese país con una exclusiva cocina a la vista.

--Es verdad, hace tiempo me comentaste de los cambios que se venían para el lugar que dejó vacante una conocida casa de iluminación que redujo sus dimensiones.

--Así es. Estarán abiertos de 7 a 20 y me dijeron que no podés dejar de probar las diferentes variedades de eclairs y los macarrons, que son la especialidad de la casa.

--Felicitaciones y mucha suerte para quienes siguen apostando al país y a la ciudad con un proyecto genuino de trabajo. Cambiando de tema, ¿sabés qué balance hicieron en la Corporación tras la primera Fisa Virtual?

--Los organizadores quedaron muy conformes: hubo miles de visitas a la plataforma y también gran participación de empresas e instituciones locales, además del apoyo de los sponsors para poder llevarla a cabo. En resumen, están muy satisfechos con la experiencia en este nuevo formato.

--¿Qué proyectos se vienen?

--Me dijeron que están trabajando en un paquete de servicios para los monotributistas, pensando en resolver temas que más importan a este grupo, como son cobertura de salud, asesoramiento y servicios bancarios.

--Con los cambios en las categorías y las disposiciones nuevas, se pone un poco difícil llevar todo al día.

--Por eso la idea es tener los canales adecuados para poder atender todas las consultas y acercar beneficios a medida para los socios que estén dentro del monotributo.

--Que desastre la tragedia de Miami, cuantas historias dolorosísimas vamos a ir conociendo a medida que se identifiquen los cuerpos...

--Ni que lo digas. De solo pensarlo me da escalofríos.

--Y te comento que hubo bahienses que se salvaron de milagro...

--¿Sí?

--El empresario Freddy Sanz, el dueño del Hotel Austral, tenía dos departamentos que se derrumbaron con el resto del Champlain Towers. Uno lo utilizaba él y el otro lo usaba su hija y su yerno, Andrés Bereihl, un bahiense que hace mucho vive afuera por cuestiones laborales.

--Más allá de la perdida material, lo importante es que no estuvieron ahí en ese momento.

--Incluso, ellos tienen una hija que estudia en Nueva York, pero que había viajado a Miami la semana anterior al derrumbe con la idea de quedarse, pero finalmente decidió seguir viaje para Madrid. La familia todavía no puede salir del impacto de imaginar qué podría haber ocurrido si el destino los hubiera ubicado en ese edificio.

--Me quedó picando un tema que mencionó el delegado de los controladores de vuelo en nuestra ciudad en Mundo Gremial respecto a que la pista principal del aeropuerto queda inoperativa cuando baja el sol. ¿Qué información tenés?

--Hace ya 9 nueve meses que se encuentra en esa situación debido a que no funciona el balizamiento y, por lo pronto, no hay miras de solución. Por lo tanto, desde noviembre del año pasado que de noche no se pueden recibir vuelos de ningún tipo.

--Quizás ahora no se note tanto esa falencia por la escasez de vuelos.

--No te creas. Por ejemplo, impide el arribo de los vuelos sanitarios que participan de los operativos de ablación de órganos. Antes de la pandemia llegaron hasta 3 aviones en una misma madrugada. Hoy tienen que llegar e irse antes del crepúsculo.

--¿También complica a los vuelos privados?

--Sin ir más lejos, la semana pasada se produjo un inconveniente con un avión pequeño, que debía hacer el trayecto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia y sus ocupantes se vieron obligados a poner Bariloche como aeropuerto alternativo, ya que también Trelew tiene el mismo inconveniente.

--No sé mucho del tema, pero creo que si hubiera tenido alguna dificultad en el trayecto iba a estar muy justo con el combustible para aterrizar en Bariloche, porque el desvío en el plan de vuelo es importante.

--Exacto. Por suerte no sucedió. Pero de volver todo a la normalidad, también esta situación afectaría el último vuelo de Aerolíneas, que llegaba de noche a nuestra ciudad procedente de Buenos Aires y pernoctaba aquí para regresar a la mañana del día siguiente. Hoy, ese mismo avión, tendría que llegar antes de 17.30.

--Te paso a otro medio de transporte, que vos soles usar, y una saludable acción que se dio en los últimos días.

--A ver.

--El Colegio de Magistrados instaló en el edificio de Estomba 34 un bicicletero para empleados, funcionarios y magistrados que utilizan este medio de transporte, que, según dicen, no son pocos.

--Una propuesta para imitar. Guillermo Liverotti, presidente de la Plataforma de Sustentabilidad Integral, hace mucho tiempo que viene incentivando la colocación de bicicleteros en lugares públicos, en instituciones oficiales y en las empresas, argumentando que eso impulsará aún más el uso de las bicis. Ojalá ésto sea el punto de partida para que se suman otros.

--¿Qué sabés del nuevo proyecto que está realizando Pepe Sánchez en el Dow Center?

--Tengo algo de info. Contrató a un especialista en genética para mejorar el rendimiento de los deportistas a partir de un simple análisis de ADN.

--¡Que tul! Siempre un paso adelante.

--Con la información genética que recaban, pueden diseñar planes de alimentación y entrenamiento para mejorar la calidad de vida.

--¿Tiene nombre el proyecto?

--Lo denominaron “Human Performance Lab-Sports Genetics” y está enfocado no sólo a los basquetbolistas que representen a Bahía Basket, sino a quienes practiquen cualquier deporte de manera profesional, semi-profesional y hasta amateur.

--¿Cómo sería el proceso?

--Es muy sencillo y rápido: de la saliva se toma una muestra de ADN y luego se analizan cientos de variantes genéticas que brindan la información exacta con lo que se confecciona un informe de más de cien páginas, en el que se vuelca información sobre el rendimiento deportivo (como la velocidad, resistencia, fuerza y capacidad aeróbica), el riesgo de lesiones musculares (muscular, rodilla, tendones, ligamentos y columna vertebral) y perfil nutricional (plan de alimentación personalizada), entre tantos otros datos.

--A todo esto, ¿qué sabés de Manu?

--Todos conocen su pasión por la tecnología, por lo que su desembarco en el mundo de las “criptomonedas” era cuestión de tiempo.

--¿Ya está en eso?

--En los últimos días se sumó a una nueva plataforma relacionada con este tema para expandir su conocimiento. Específicamente, se unió a Proof Of Humanity (PoH), que se encarga de verificar las identidades humanas y a cambio recibe una renta básica en el token UBI. Para que te des una idea, lo mismo hizo Marcos Galperín, el fundador de MercadoLibre.

--A eso se suman las inversiones inmobiliarias.

--Tiene varios proyectos inmobiliarios en Miami. Seguramente te acordarás que 2014 adquirió varias unidades de una monumental obra de inmuebles, de la que también tomó parte el reconocido DJ David Guetta, entre otros. Que se suman a la inversión que hizo para desarrollar un barrio privado en Monte Hermoso.

--Te cambio de tema. Qué problema el de las fugas de detenidos en comisarías, como pasó el otro día en Villa Mitre.

--Ni hablar, tenemos antecedentes no muy lejanos, y más masivos, en Villa Rosas y Tres Arroyos. Esto que sucede no es casualidad.

--¿Por qué lo decís?

--Porque no hay lugar por ningún lado. Las cárceles, que de por sí están sobrepobladas al 40%, dan cupos más lentos por el tema del Covid y las comisarías, que no están preparadas para esta cuestión, en su gran mayoría tienen los calabozos clausurados.

--¿Y pese a eso reciben aprehendidos?

--Así es. Salvo la Sexta (Villa Rosas), el resto de las comisarías locales no están habilitadas para detenidos. En la Séptima, que es la más nueva, los calabozos (4 cupos) no funcionan desde que se creó la dependencia, hace 3 años, por deficiencias en su estructura y cerramientos y tanto en esa seccional como en las otras 5 comisarías han improvisado oficinas/celdas para tener privados de la libertad a quienes llegan, al menos por algunas horas/días, como pasó con este joven que se escapó de la Cuarta.

--Panorama complejo.

--Te cuento un dato paradójico. La DDI (Investigaciones), en los papeles, también tiene los calabozos clausurados desde 2008, pero debido a esta emergencia hoy aloja a 17 detenidos (16 con prisión preventiva, es decir desde hace tiempo) y hace un par de meses empezó a recibir lo que se llama "prest de detenidos", un vale diario e individual de 250 pesos, que mandan desde La Plata, para darles de comer.

--¿Me estás diciendo que recibe dinero del Estado para sostener a los detenidos que el propio Estado dice que no debe alojar?

--Esa es la moraleja. Y gracias a Dios que esto sucede, porque sino dependen de que los familiares de los "presos" les lleven comida. Hasta los propios guardias, en algunos casos, han tenido que sacar de sus bolsillos para comprarles un sandwich y evitar problemas de convivencia. Y ni hablar de las complejidades para que puedan usar un baño y cumplir sus necesidades básicas.

--Pero esto no es un problema solo de Bahía. ¿Por eso el Senado aprobó el otro día la expropiación de terrenos para construir cárceles y alcaidías?

--Exacto, pero esa medida alcanza al conurbano. Tengo entendido que será para los municipios de La Matanza, Quilmes, Merlo, Moreno y Tigre.

--¿Y acá todavía no?

--Lo último que sé es que el intendente Gay, que se mostró muy preocupado por esta cuestión hace un par de meses, había abierto diálogo con el gobierno bonaerense para avanzar con una alcaidía nueva dentro de la cárcel de Villa Floresta. De hecho, dijo que ya tienen el lugar y los planos.

--¿Algo de los tribunales?

--Sí, que en un par de meses se jubila otro juez, el doctor Gabriel Luis Rojas, con amplia trayectoria en el Poder Judicial. Desde hace 22 años que es titular del Juzgado en lo Correccional N° 2, órgano que interviene en el juzgamiento de delitos menos graves.

--Que disfrute de la nueva etapa.

--Exacto. Y que se pueda cubrir rápidamente esa vacante, porque ese es un problema recurrente en el servicio de justicia.

--Esperemos. ¿Nos vemos el próximo domingo?

--Obviamente. Como hace 39 años.