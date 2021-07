"Vimos que no estamos lejos de Cipolletti ni mucho menos", señaló Barez tras el empate de Sansinena

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Sansinena empató ayer ante Cipolletti, que llegaba como uno de los líderes de la zona, por la 10ª fecha del Torneo Federal A.

Con un juego disciplinado y solidario, el albirrojo sumo un buen punto ante un equipo que sólo perdió un partido en el certamen (ante Villa Mitre) y es el de mejor diferencia de gol (anotó 19 y sólo recibió 5).

"Creo que fue un partido muy trabado, un partido digno de la categoría. Nosotros nos vamos tranquilos porque hicimos lo nuestro, tuvimos las chances para meterla: un tiro en el palo y alguna pelota parada que se fue cerca. Enfrentamos a un equipo duro que por algo va puntero, tenemos que hacer valer este punto yendo de visitante y trayéndonos otro", señaló Gonza Barez, uno de los de mejor rendimiento ayer por la tarde en el Luis Molina.

-¿Les faltó aprovechar los buenos ratos para poder llevarse algo más?

-Sí, por ahí tenemos alguna ráfaga y no la pudimos meter. En esta categoría el gol dice mucho, después no cerramos bien y no nos generaron demasiado peligro.

-¿Por el rival y cómo llegaba, el punto se valora un poco más?

Suma porque es un equipo que ganó casi todos los partidos que jugó y vino acá y vimos que no estamos lejos ni mucho menos. Estamos contentos por eso también.

-Imagino que están en busca de la regularidad que les permita acomodarse definitivamente y esto puede servir, ¿no?

-Sí, lo importante es encontrar el equipo, que el equipo sume minutos y funcione. Creo que hoy dimos un gran paso porque superamos una buena prueba.

El próximo miércoles Sansinena visitará Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, desde las 15, por la fecha 11.