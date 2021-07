Fritz: "El tiempo y los resultados dirán si estoy capacitado o no"

En silencio y con perfil bajo, Oscar Fritz se fue ganando un lugar en el fútbol de la Liga del Sur. El actual DT de Pacífico goza de una buena reputación a la hora de desarrollar su trabajo y ahora espera poder plasmarlo en el regreso de las dos divisiones al ámbito doméstico.

Con su equipo, comenzó con el pie derecho en el Promocional, justo antes de enfrentar a La Armonía –un rival que se armó par ser protagonista--, pero al entrenador lo desvela poder darle las herramientas necesarias a sus dirigidos para que puedan crecer paulatinamente.

"Creo que jugar A y B me parece una resolución perfecta para lo que son las actualidades de los clubes. En especial el nuestro, hablo por el mío. Nosotros miramos, la semana que viene jugamos con La Armonía, la otra con Comercial... Son todos pares. Vamos a competir de igual a igual en el estado que estamos, en el estado puro que nos encuentra actualmente. En cambio, en el anterior torneo, jugábamos contra Liniers, necesitábamos un sobre esfuerzo para ver si no nos ganaban fácil. Jugábamos contra Sporting, un plantel enorme, historia y actualidad enorme, y era muy difícil estar a la altura como para ver si le podíamos ganar. Es la realidad", se sinceró para romper el fuego.

--Digamos que ahora están todos en igualdad de condiciones. ¿Es así?

--Trato de que los chicos tengan los pies sobre la tierra en ese sentido; no les pongo techo, al contrario, tienen que soñar en grande. Pero tenemos que ser coherentes. Nuestra actualidad indica que en la B vamos a competir, que es lo mejor que nos puede pasar. El desarrollo del jugador dirá después dónde vamos a terminar. Si nosotros competimos o estamos preparados, la posibilidades se van a acrecentar; después, lo que va a hacer la pelotita, no sabemos. Por ahí pega en el palo y entra o sale.

--¿Y a vos qué te dejaría tranquilo?

--Hay técnicos muy jóvenes con una gran capacidad, como 'Pocho' Ortiz, Carrio, Carrillo, entre otros, y ellos están agiornados a la tecnología; por lo cual, yo que estoy más cerca de los 50 años, es como que me siento un poco afuera del sistema. Me empiezo a sentir un poco más presionados en cuanto a las posibilidades que tenga de seguir escalando en el fútbol, pero mi satisfacción es colaborar con el desarrollo de los jugadores. Evidentemente, tengo muy arraigado el tema de la formación y quiero comprobarme a mí mismo si estoy preparado para la competencia. Sinceramente, la competencia me encanta y me hace desarrollarme en el día, el que extrañé horrores cuando el fútbol estaba detenido. La competencia es mi motor y, seguramente, el tiempo y los resultados dirán si estoy capacitado o no.

“Hoy mi ilusión es colaborar con el crecimiento de futbolistas de muy buen pie que tiene mi club Pacífico y luego veremos que es lo que pasa", agregó.

--Al menos arrancaron con el pie derecho.

--El partido que jugamos contra Sansinena fue mediocre, inclusive jugaron un poquito mejor ellos; pero hemos tenido partidos donde hemos jugado mejor y nos hemos quedado con las manos vacías. Este inicio del campeonato nos encuentra con una alegría que nos estimula a entrenar con más ganas y a seguir apuntalando lo que venimos pregonando.

--¿Ves un torneo parejo?

--Creo que sí porque la mayoría de los clubes que se habían reforzado tuvieron que trastocar sus planes. Tuvieron que volver a foja cero con jugadores que habían traído en buen momento y tenían que ver como reaccionaban ante el reinicio. Entonces, es muy difícil. Vos traes a un jugador pleno, lo parás a cero y tiene que arrancar otra vez. Distinto es si vos tenés jugadores de tu club; ya los conocés, ya sabés cuánto tiempo te va a llevar.

--Y se viene el duelo con La Armonía.

--El dream team de la B es La Armonía, ¿no? Tiene muy buen plantel, muchos jugadores que se han formado allí, que han vuelto a defender sus colores, un técnico que ha vivido experiencias, ha vivido el paso lógico del entrenador. Me acuerdo cuando arrancó Fito (por Cuello), que perdía casi todos los partidos y no se le movía un pelo; una convicción enorme. Me acuerdo porque yo entrenaba con la cuarta en ese momento, con muchos chicos que hoy están en Primera. Se ha formado, ha transitado por un camino bueno, es un tipo inteligente, muy buen tipo y ha salido campeón, no es fácil. Entonces, trae todos sus conocimientos, todos los jugadores la experiencia que han tenido para volcarla para defender los colores de su club. Y desde mi punto de vista, estamos en condiciones de competir. Después veremos qué sale. Ellos con sus armas, nosotros con las nuestras. El fútbol es fútbol. Nosotros, en la B, juguemos contra quien juguemos, nos vamos a sentir en condiciones de competir. No vamos a tener que hacer un sobre esfuerzo ni especulación o trabajo puntual para ver si no nos lastiman mucho mentalmente. Lo que dicte el partido no nos va a afectar, porque es parte del desarrollo.

--¿Es un clásico o no con La Armonía?

--Creo que actualmente se lo cataloga como clásico pero como una forma de decir por la actualidad. Pero el clásico de Pacífico, por historia, me parece que es Olimpo. Capaz que la gente de La Armonía se ofende, puede haber una rivalidad en este tiempo. Un club de 120 años contra un club de 20, es imposible que sea clásico. Olimpo es el clásico de Pacífico en los tiempos de antes.

Destacó el trabajo de Carrio

“Creo que el nivel de DT que tenemos en nuestro medio es bastante bueno. Tal vez la pandemia colaboró para que los entrenadores puedan adquirir otros conocimientos y otras herramientas. En este tiempo de parate, se pudo incorporar trabajos específicos, video análisis y conocimientos de otros colegas. Todo eso se incorporó al día a día, por lo cual noto que los DTs son más capaces y están más preparados para poder transmitírselos a los jugadores", expresó el entrenador del Verde.

“En contrapartida, creo que el mayor déficit es que las canchas de la Liga del Sur no están todas buenas, aunque entiendo que hay una buena predisposición de los dirigentes en querer mejorarlas. Es entendible el esfuerzo que hacen, aún sin poder lograrlo", amplió.

Luego se refirió a sus colegas, con palabras de elogios para el DT de Liniers, entre otros.

“Me gusta mucho el trabajo de aprovechar los espacios, de crearlos y sacarle el jugo a aquellos jugadores que juegan sin la pelota; en definitiva lo que hoy vemos en el fútbol actual. Me atrae mucho el trabajo de Walter Carrio, a quien lo vi trabajar en Olimpo. Trabaja muy bien en ese sentido, lo de fabricar espacios para aprovecharlo al máximo: como ir al vacío, trabajar sobre los lugares donde el contrario no te ve, es distraer, retener el balón para cambiar ritmos y direcciones. Eso lo hace muy bien y lo logró imponer en Liniers con chicos que venían con otra política de trabajo. Y ahora le está dando sus frutos", dijo al respecto.

“También me gusta la diversidad que hay de entrenadores. Me hablan muy bien de Martín Carrillo, de quien no tengo el gusto de haberlo visto trabajar. Después observo mucho, trato de copiar algunas cosas y de sumarlo a mi estilo”, agregó.

En números

26. Desde que Mario Oscar Fritz llegó la dirección técnica del Verde (Apertura 2019) registra 4 victorias, 6 empates y 16 derrotas.