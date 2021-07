La jugada de Federico Harina que comparan con una de Michael Jordan

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Un meme de los buenos. De esos que motivan e inspiran y que se replicó este lunes en cientos de cadenas de Wathsapp y también en la red social Twitter.

A horas nada más de haber logrado Villa Mitre la clasificación a la final de la Liga Argentina de básquetbol, un periodista bahiense editó dos jugadas que no sólo son muy similares sino que también coinciden prácticamente en el tiempo de ejecución y deciden partidos.

Una es el lanzamiento con valor de dos puntos de Federico Harina ante la marca de Jeffrey Merchant, en el tercer y decisivo de la final de la Conferencia Sur. Una conversión clave porque puso al frente a Villa Mitre en forma definitiva (74-72, a 1m42s para que concluya el partido).

La otra es "The last shot" (El último tiro) y fue protagonizada por Michael Jordan (Chicago Bulls) en el sexto juego de las finales de la NBA 1998 ante Utah Jazz. Una jugada emblemática y recordada porque no sólo contribuyó a ganar ese partido (puso el 87-86 a 5,2 segundos del final) y el campeonato sino que se lo recuerda como el último lanzamiento de Jordan en los Bulls.

Las jugadas, que hasta tienen una curiosa diferencia de ejecución de poco menos de un segundo desde que toma la pelota el jugador, fue editada por el periodista de este diario Mauro Giovannini.

El momento preciso del lanzamiento de Jordan que dará victoria ante Utah Jazz y anillo de campeón. Foto: marca.es.

“A esa jugada (de Jordan) la tengo en la cabeza porque la vi mil veces. Por supuesto no la recordé en el momento de mi lanzamiento, pero es una jugada que suelo hacer, de frenar y tomar ese tiro. Se dio todo, que el defensor se va para adelante como en el Jordan. Cuando (Mauro) Giovannini me mandó el video editado me sorprendió, es increíble la similitud”, le contó Fede Harina a "La Nueva."

“Es algo lindo, pero no para creérsela. Yo no venía teniendo un gran partido. Estaba un poco errático, pero tenía que mantener esa mentalidad o confianza. En el juego 1 había tenido la última pelota y no pude convertir. Fue un golpe bastante fuerte a pesar que no definía la serie. Pero fueron cosas que fueron influyendo en mi mentalidad y en la conexión con mis compañeros. (Asumir un lanzamiento) Son decisiones que hay que tomarlas para bien”, agregó el villareginense.

Por último Harina habló de la felicidad de y con Villa Mitre por la obtención de la Conferencia Sur y la clasificación a la final de la Liga Argentina, que jugará ante Unión de Santa Fe desde el domingo venidero.

“La sensación es de una felicidad como con el ascenso en el Torneo Federal, por más que esta vez no lo hayamos conseguido. Pero ser campeones de la Conferencia Sur tiene similitud por cómo se vivió este logro en el club, en Bahía… La gente de la ciudad se siente identificada con el equipo. Es un equipo que contagia, por su manera de jugar y sentido de pertenencia”, concluyó.

Por su parte el periodista de este diario que editó los videos, Mauro Giovannini, contó cómo y por qué surgió la comparación.

"Se me vino esa jugada de Jordan en el momento que la hizo Harina. Siempre que se gana o hay una definición cerrada edito alguna jugada para ilustrar. Es una de las jugadas más emblemáticas de Su Majestad (Jordan). De chico la practicaba en el patio", aseguró Giovannini.

Mirá el video: